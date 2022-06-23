Власти Моздокского района подтвердили гибель земляка на Украине

23 июня 2022, 13:32

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Вадим Чеботарев погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 59 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что 22 июня стало известно о гибели восьми уроженцев Северной Осетии на Украине. Таким образом, официально подтверждена гибель 58 жителей республики в ходе спецоперации на Украине.

Вадим Чеботарев из Моздока погиб на Украине, ему было 37 лет, сообщила 22 июня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Информации о звании, роде войск, семейном положении погибшего в сообщении не приводится.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 59 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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