Вадим Чеботарев. Фото https://t.me/MozdokRaionAMS/464

23 июня 2022, 13:32

Власти Моздокского района подтвердили гибель земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вадим Чеботарев погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 59 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что 22 июня стало известно о гибели восьми уроженцев Северной Осетии на Украине. Таким образом, официально подтверждена гибель 58 жителей республики в ходе спецоперации на Украине.

Вадим Чеботарев из Моздока погиб на Украине, ему было 37 лет, сообщила 22 июня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Информации о звании, роде войск, семейном положении погибшего в сообщении не приводится.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 59 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"На Украине погибли не менее 150 силовиков из Дагестана", "Власти Новолакского района сообщили о гибели разведчика на Украине", "Сержант-контрактник из Кулинского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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