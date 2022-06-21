На Украине погибли не менее 150 силовиков из Дагестана

21 июня 2022, 15:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Награды переданы родителям погибших на Украине Азамата Гайбуллаева и Махача Сайкумова, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 150 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что разведчик Умалат Мусаев из Новолакского района стал 148-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Исполняющий обязанности главы Буйнакского района Абидин Карчигаев передал ордена Мужества родителям погибших на Украине Азамата Гайбуллаева и Махача Сайкумова. Он выразил соболезнования родным погибших и заверил, что администрация Буйнакского района сделает все, чтобы семьи чувствовали заботу и поддержку, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации от 20 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 150 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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