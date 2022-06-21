Власти Новолакского района сообщили о гибели разведчика на Украине

21 июня 2022, 11:28

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Разведчик Умалат Мусаев погиб на Украине, сообщила администрация Новолакского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 148 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Хосрех Кулинского района Алик Газиев погиб на Украине стал 147-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Тухчар Новолакского района, разведчик Умалат Мусаев погиб на Украине, сообщила администрация Новолакского района. Районные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего, следует из сообщения от 20 июня в Telegram-канале администрации. Другие сведения о погибшем, в том числе его возраст, воинское звание, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 148 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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