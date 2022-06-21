Умалат Мусаев. Фото: https://t.me/novolak_vesti/2417

21 июня 2022, 11:28

Власти Новолакского района сообщили о гибели разведчика на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведчик Умалат Мусаев погиб на Украине, сообщила администрация Новолакского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 148 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Хосрех Кулинского района  Алик Газиев погиб на Украине стал 147-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти

Уроженец села Тухчар Новолакского района, разведчик Умалат Мусаев погиб на Украине, сообщила администрация Новолакского района. Районные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего, следует из сообщения от 20 июня в Telegram-канале администрации. Другие сведения о погибшем, в том числе его возраст,  воинское звание, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 148 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Краснодарского края погиб на Украине", "Уроженец Гунибского района погиб на Украине", "На Ставрополье похоронен погибший на Украине танкист".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 июня 2022, 15:01

  • На Украине погибли не менее 150 силовиков из Дагестана

    Награды переданы родителям погибших на Украине Азамата Гайбуллаева и Махача Сайкумова, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 150 уроженцев Дагестана.

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