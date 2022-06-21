Сержант-контрактник из Кулинского района погиб на Украине

21 июня 2022, 02:53

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Уроженец села Хосрех Алик Газиев погиб на Украине, сообщила администрация Кулинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 147 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Бацада Гунибского района Сиражудин Магомедов стал 146-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб младший сержант контрактной службы Алик Газиев, уроженец села Хосрех, сообщила в своем telegram-канале администрация Кулинского района Дагестана.

Алик Газиев родился 7 сентября 1992 года, он служил старшим наводчиком минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, пообещала администрация района и выразила соболезнования семье, родным и близким Газиева.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 147 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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