Житель села Бацада Сиражудин Магомедов погиб на Украине. Скриншот https://t.me/gunibinfo/1762?single

17 июня 2022, 14:24

Уроженец Гунибского района погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Бацада Сиражудин Магомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 146 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что офицер-десантник Таджиб Исрафилов из села Советское Магарамкентского района стал 145-уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе села Бацада сегодня состоялся митинг памяти Сиражудина Магомедова, погибшего на Украине, сообщила администрация Гунибского района. Собравшиеся выразили соболезнования матери погибшего, его братьям и сестрам, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности и погибшем. в том числе его возраст и звание, в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 146 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья Геворг Мурадян погиб в спецоперации", "На Ставрополье похоронен погибший на Украине танкист", "Награды переданы родным погибших на Украине жителей Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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