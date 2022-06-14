14 июня 2022, 19:40

Глава Магарамкентского района сообщил о гибели офицера на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Офицер-десантник Таджиб Исрафилов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 145 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Максим Юзбеков из Дербентского района стал 144-м уроженцем Дагестана. гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Украине погиб командир взвода, офицер десантных войск, старший лейтенант Таджиб Исрафилов, сообщил сегодня глава района Фарид Ахмедов.

Сегодня Исрафилов был похоронен в родном селе Советское, ему было 33 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы района. Фарид Ахмедов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 145 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Погибший на Украине военный похоронен в Астраханской области", "Сержант из Армавира посмертно награжден "Орденом мужества"", "Уроженец Ставрополья погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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