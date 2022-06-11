Глава Дербентского района сообщил о гибели военного на Украине

11 июня 2022, 18:05

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Старший сержант Максим Юзбеков из села Хазар погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель там как минимум 144 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что власти Табасаранского района сообщили о гибели на Украине восьми уроженцев района,в результате число уроженцев Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 143.

На Украине погиб уроженец села Хазар Дербентского района, старший сержант Максим Юзбеков, сообщил сегодня глава Дербентского района Масум Рагимов. Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Семье Максима Юзбекова будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - пообещал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 144 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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