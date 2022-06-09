Власти Табасаранского района подтвердили гибель на Украине восьми уроженцев района

09 июня 2022, 15:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старшие сержанты Шихали Шихалиев и Магомед Абдуризаев, рядовые Абзутдин Курбанов и Эльдар Велиев, старший прапорщик Мурад Гаджимурадов, командир отделения Баба Мирзабеков, сержанты Джамал Сухбетов и Амир Наврузов погибли на Украине, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 143 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Салих Салихов из села Тукита Ахвахского района стал 135-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Видеоролик именами погибших на Украине опубликовала администрация Табасаранского района. В ролике, размещенном в Telegram-канале районной администрации 8 июня, приведены имена уроженцев района, о гибели которых стало известно до 31 мая 2022 года. С начала военной операции на Украине погибли 22 уроженца района, следует из видеоролика. О гибели 14 из них "Кавказский узел" ранее писал на основе публикаций администрации района. Это Наврузбег Самурханов, Мевлан Сулейманов, Аким Гасратов, Араб Арабов, Кемран Арабов, Закир Алисултанов, Кансав Рамазанов, Аскендер Сардаров, Расул Рустамов, Сахиб Турабов, Тимур Абдуллаев, Марат Шихмагомедов, Курбан Уруджев, Ариф Абдуллаев.

Также на Украине погибли 50-летний старший сержант Шихали Шихалиев из села Тинит, 20-летний рядовой, водитель Абзутдин Курбанов из села Вартатиль, 40-летний старший прапорщик, заместитель командира разведгруппы Мурад Гаджимурадов. уроженец села Цуртиль, 39-летний командир отделения Баба Мирзабеков из села Хили-Пенджик, 19-летний рядовой, водитель Эльдар Велиев, 29-летний сержант Джамал Сухбетов из села Чулат, 32-летний старший сержант Магомед Абдуризаев из села Хучни, 35-летний сержант Амир Наврузов из села Цуртиль, следует из видеоролика.

По данным на 15.10 мск 9 июня районная администрация на своем сайте или в Telegram-канале до публикации видеоролика не сообщала об их гибели. Информация о похоронах восьми погибших ранее публиковалась в Telegram-канале "Голос Табасарана"/

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 143 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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