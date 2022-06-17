Власти подтвердили гибель на Украине 400 уроженцев юга России

17 июня 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала военной операции на Украине представители региональных властей разных уровней сообщили о гибели на Украине как минимум 274 уроженцев Северного Кавказа и 126 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели не менее 145 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив числа погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, 25 марта ведомство заявило о гибели 1351 военного и ранении еще 3825 человек. С 25 марта Минобороны не озвучивало данных о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 31 мая число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 350.

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 145 уроженцев Дагестана, 50 уроженцев Северной Осетии, 34 ставропольцев. Также власти сообщали о гибели 20 жителей Кабардино-Балкарии, десяти жителей Ингушетии, десяти жителей Чечни и пяти уроженцев Карачаево-Черкесии. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 274 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Власти регионов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 126 человек. Так, власти Волгоградской области подтвердили гибель 43 уроженцев региона, Краснодарского края - 28, Ростовской области - 24. Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 22 уроженцев Астраханской области, семи уроженцев Калмыкии и двух - Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

Число погибших на Украине силовиков с Северного Кавказа больше, чем за последние восемь лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе, в ходе которого погибли 143 силовика. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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