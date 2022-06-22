Власти сообщили о гибели на Украине восьми уроженцев Северной Осетии

22 июня 2022, 19:31

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Майор Андрей Лисунов, старшие сержанты Вахтанг Загашвили и Демьян Мозговой, сержанты Владислав Сакнышев и Радислав Хугаев, младший сержант Владимир Маргиев и старшина Батраз Маргиев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. О гибели сержанта Сергея Рогового сообщил глава Пригородного района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 58 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Илья Сулименко из Моздокского района стал 50-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал сегодня ордена Мужества родным погибших на Украине уроженцев Северной Осетии. Вручение наград состоялось во Владикавказе и селении Октябрьское Пригородного района, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина государственные награды присвоены посмертно майору Андрею Лисунову, старшим сержантам Вахтангу Загашвили и Демьяну Мозговому, сержантам Руслану Козаеву, Владиславу Сакнышеву, Радиславу Хугаеву, младшим сержантам Владимиру Маргиеву, Батразу Бязрову, ефрейтору Виталию Дядюшко, старшине 2-й статьи Батразу Маргиеву, рядовому Давиду Нартикоеву, говорится в сообщении на сайте главы Северной Осетии. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь их семьям", - пообещал Меняйло.

О гибели Андрея Лисунова, Вахтанга Загашвили, Демьяна Мозгового, Владислава Сакнышева, Радислава Хугаева, Владимира Маргиева, Батраза Маргиева ранее официально не сообщалось.

Глава Пригородного района Алан Гаглоев сообщил 20 июня о гибели на Украине Сергея Рогового, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее о гибели Рогового сообщил военный эксперт Олег Марзоев. По его словам, сержанту Сергею Роговому было 27 лет, он уроженец станицы Архонская. Роговой командовал противотанковой машиной, говорится в сообщении от 18 июня в Telegram-канале Марзоева.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 58 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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