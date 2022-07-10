Власти Чечни раздали более 12,5 тысячи овец жителям Саудовской Аравии

10 июля 2022, 11:00

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К празднику Курбан-байрам власти Чечни отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных, часть из них получили жители Саудовской Аравии. Пользователи соцсети усомнились, что в Саудовской Аравии есть малообеспеченные.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года Рамзан Кадыров сообщил о раздаче жителям Мекки тысячи жертвенных животных по случаю Курбан-байрама. Раздача жертвенного скота жителям Саудовской Аравии укладывается в рамки обычая раздавать милостыню во время мусульманских праздников, признали востоковеды, высказав различные мнения относительно политических целей, которые преследовал глава Чечни. Раздача жителям Мекки мяса жертвенных животных соответствует исламу и мусульманской традиции, разъяснили исламоведы.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Власти Чечни к празднику Ид аль-Адха раздачу жертвенных животных, сообщается на странице телеканала "Грозный" groznytv в Instagram*.

Утверждается, около 55 500 голов крупного и мелкого рогатого скота и 200 верблюдов получили малоимущие. Мясо жертвенных животных получили семьи погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов, инвалиды боевых действий, раненные в ходе спецоперации в Луганской народной республике и на Украине, остронуждающиеся и малоимущие семьи во всех районах Чечни, отмечается в сообщении. По данным телеканала, акцию организовал фонд имени Ахмата Кадырова.

Жители Чечни участвуют в спецоперации на Украине. 26 июня глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре военных батальона – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня стало известно, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы. Пятиэтажная коробка, в которой ведутся отделочные работы, станет местом размещения новых чеченских батальонов, зданиям на территории военного городка требуется капитальный ремонт, сообщила 5 июля ЧГТРК "Грозный". Между тем ИА "Грозный информ" проинформировало о начале набора в батальоны "Север-Ахмат" и "Юг-Ахмат", утверждая, что для военнослужащих уже созданы все условия. Интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев.

12 500 жертвенных животных раздали в Саудовской Аравии, говорится в сообщении. Там же провели обряд жертвоприношения, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прочитал дуа над жертвенными животными, говорится в еще одном опубликованном на странице телеканала в соцсети сообщении.

Пользователей соцсети удивила акция в Саудовской Аравии. "В Саудовской Аравии есть разве малоимущие?" - поинтересовался пользователь mukhammad1979.

"Есть они, только мигранты, не местные", - ответил ему s_al_avari.

Отметим, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что совершил паломничество в Саудовскую Аравию. "В Медине мы посетили мечеть Масджид ан-Набави, в которой покоится наш любимый Пророк Мухаммад, а также комнаты, где жил Посланник Аллаха", - написал 9 июля в своем Telegram-канале глава Чечни. О также рассказал о посещении других мест поклонения мусульман в Саудовской Аравии.

Официальная информация об источниках финансирования фонда имени Ахмата Кадырова на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

"Кавказский узел" также писал, что праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама прошли 9 июля в мечетях Северного Кавказа. Так, массовая молитва прошла в Соборной мечети Нальчика, многие верующие молились на ковриках за пределами мечети. Около двух тысяч человек пришли на праздничную молитву в честь Курбан-байрама в Соборную мечеть в Пятигорске. После снятия ковидных ограничений мечеть на праздник оказалась заполнена людьми до отказа, сообщил заммуфтия Ставрополья. Жители Махачкалы пожаловались, что к празднику Курбан-байрам значительно выросли цены на жертвенных животных, плохо была организована работа мест для проведения жертвоприношений.

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