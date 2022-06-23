Кадыров заявил о гибели восьми полицейских на Украине

23 июня 2022, 15:04

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Родным восьми погибших на Украине чеченских полицейских переданы ордена Мужества, сообщил Рамзан Кадыров. Некоторые пользователи Telegram призвали главу Чечни опубликовать информацию о гибели добровольцев, участвующих в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 18 мая он объявил, что около 3000 чеченских бойцов отправлено на Украину с начала военной спецоперации. Некоторые пользователи Telegram поинтересовались в комментариях к его публикации о том, сколько всего добровольцев отправлено, а также призвали озвучить данные о числе погибших в спецоперации.

После начала военной операции глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики – Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева. Имена еще семи погибших опубликовало 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня". 2 июня Росгвардия сообщила о гибели на Украине Адама Бисултанова. Дефицит информации о жителях южных регионов России, погибших в спецоперации, связан с тем, что истинные масштабы потерь невозможно оценить до окончания спецоперации, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

В Грозном состоялась церемония награждения участников спецоперации на Украине государственными наградами. Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были вручены троим полицейским, четверо получили медали "За отвагу" и трое - "За отличие в охране общественного порядка", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе мероприятия были переданы ордена Мужества родным погибших сотрудников полиции. "В соответствии с Указом Президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно. (...)Вместе с начальником ГУ МВД по СКФО Сергеем Бачуриным я передал госнаграды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова", - написал он в своем Telegram-канале поздно вечером 22 июня.

В специальной военной операции на территории Украины принимают более 1000 сотрудников МВД по Чечне, заявил в ходе награждения Сергей Бачурин. "К сожалению, не обошлось и без потерь, 15 наших сотрудников погибли", - приводятся его слова в сюжете. который опубликован в Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Далее в сюжете государственной телекомпании показана церемония вручения орденов мужества родным погибших.К наградам представлены капитан полиции Рамзан Каимов, старший лейтенант полиции Магомед Титиев, прапорщики полиции Адам Бачаев, Хусейн Курмагомадов, Капур Такалов, младший сержант Ибрагим Ахматханов, старший сержант Али Татищев, капитан полиции Аслан Идрисов, следует из сюжета.

Публикация Кадырова в Telegram-канале, на который подписаны более 2,5 миллионы человек, набрала к 14.33 мск 17,9 тысячи отметок нравится, 4277 комментариев. Большинство пользователей выразили соболезнования родным погибших или поздравили сотрудников полиции с наградами. Также ряд пользователей выразили поддержку чеченским силовикам, которые принимают участие в военной операции на Украине.

Некоторые пользователи обратили внимание, что информации о погибших в ходе военной операции поступает очень мало. Пользователь Татьяна поинтересовалось почему в публикации Кадыров не назвал имена погибших. "Кто эти 8 человек?", - спросила она. Пользователь Евгений Анохин поинтересовался, почему нет информации о погибших добровольцах. "Почему потери добровольцев не показывают нам?", - спросил он "Кому вам? (...) Поезжай и увидишь", ответил ему пользователь под ником Leo Zambroza. "Нам - народу России", - ответил автор комментария.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 18 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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