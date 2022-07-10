Празднование Курбан-байрама в Махачкале омрачил рост цен

10 июля 2022, 02:10

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К празднику Курбан-байрам значительно выросли цены на жертвенных животных, а работа мест для проведения жертвоприношений была организована так, что вызвала нарекания жителей Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама прошли 9 июля в мечетях Северного Кавказа. Так, массовая молитва прошла сегодня в соборной мечети Нальчика, многие верующие молились на ковриках за пределами мечети. Около двух тысяч человек пришли сегодня на праздничную молитву в честь Курбан-байрама в соборную мечеть в Пятигорске. После снятия ковидных ограничений мечеть на праздник оказалась заполнена людьми до отказа, сообщил заммуфтия Ставрополья.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Махачкалинцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как проходит празднование в городе.

Ислам ежегодно праздновал Курбан-байрам в селе, но в этом году по личным причинам встретил праздник в городе. Верующий рассказал, что был вынужден пропустил праздничную молитву. Ислам планировал принести в жертву барана, для чего направился в одно из специально организованных властями города мест. Однако он не совершил жертвоприношения из-за невозможности соблюдения этических норм. Не соблюдалось условие, согласно которому жертвенное животное нельзя закалывать на глазах другого животного. Второй причиной, побудившей его отказаться от участия в обряде, стала цена на жертвенное животное. Со слов верующего, цена доходила до 15 тысяч рублей за крупного барана. Кроме того, была очень большая очередь.

Ислам пока не решил, будет ли он сам приносить жертву или совершит обряд через благотворительный фонд. Верующий знает, что он имеет право совершить обряд жертвоприношения и в последующие праздничного дни. "Я чуть подожду, может, ниже станут (цены)", – заметил он.

Тамерлан совершил обряд жертвоприношения в одном из специально отведенных для этого мест. За жертвенное животное он заплатил 12 тысяч рублей. "Под вечер скидку продавец сделал, а то более-менее нормальные бараны 15-16 тысяч рублей стоили", – рассказал махачкалинец.

Организация в Махачкале процесса жертвоприношения на праздник Курбан-байрам всегда была на низком уровне, считает Тамерлан. Верующий рассказал, что обычно праздничный намаз совершает в мечети по улице Гагарина в Махачкале, но сегодня он его пропустил.

"Я совершил праздничный намаз в мечети, расположенной в Редукторном поселке Махачкалы. Для совершения праздничной молитвы в мечеть пришло большое количество людей, мечеть была полной", – рассказал Зураб.

Он сам хотел совершить обряд жертвоприношения, для чего направился к строящейся мечети имени пророка Мухаммада. Из объявления в соцсетях Зураб узнал о возможности покупки там жертвенного животного и последующего жертвоприношения. Но приехавшие сотрудники полиции призвали всех прекратить покупку и заклание жертвенных животных, объяснив это тем, что место не предназначено властями для совершение обряда.

После этого Зураб направился на ипподром, где было организовано властями города место для совершения обряда, но там было слишком многолюдно. Тогда он с друзьями направился в поселок Хушет, где также был оборудован пункт для совершения жертвоприношения. "В Хушете абсолютно ужасная организация [процесса жертвоприношения] была. Был какой-то хаос, цены нереальные. Что на ипподроме, что в Хушете – на такие цены я не рассчитывал", – сказал Зураб. В итоге он совершил обряд жертвоприношения через один из известных дагестанских благотворительных фондов, и часть мяса жертвенного животного привезли к нему домой представители фонда.

"В махачкалинской мечети "Тангим" было большое количество верующих, молящиеся заполнили как внутренние молитвенные залы мечети, так и двор", – рассказал Магомед, совершивший там праздничную молитву. Магомед принес в жертву трех баранов. Организовать обряд жертвоприношения на ипподроме можно было бы более грамотно, считает верующий. Пандемия никак не повлияла на формат празднования Курбан-байрама, отмечает он.

"Курбан-байрам в Дагестане воспринимается как праздник, который отмечается в узком семейном кругу, иногда с участием ближайших родственников. Скорее всего не буду ходить по гостям. Как-то не принято это у нас. Его особо никто не отмечает, хотя он более значимый праздник, чем Ураза-байрам", – рассказал Ислам. По мнению верующего, Курбан-байрам как был семейным праздником до введения коронавирусных ограничений, так и остался после снятия этих ограничений.

"Праздник Курбан-байрам воспринимается в Дагестане как один из мусульманских праздников, однако масштаб его празднования у нас меньше, чем при праздновании Ураза-байрама", – считает Тамерлан. Такое особое отношение дагестанцев к празднику Ураза-байрам связано с тем, что при наступлении этого праздника человек освобождается от ограничений, которые он соблюдал в течении всего месяца Рамадан. Человек фактически празднует Ураза-байрам как возвращение к привычному образу жизни после месяца ограничений. А праздник Курбан-байрам не предполагает каких-либо ограничений, постов или особых требований. "Курбан (Курбан-байрам) как пришел, так и ушел, а перед Уразой (Ураза-байрам) идет большой пост", – объяснил Тамерлан.

Праздновать Курбан-байрам Тамерлан собирается в кругу семьи, введение и снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса никак не повлияли на празднование, отметил он.

Дагестанцы привыкли воспринимать праздник Ураза-байрам как большой праздник, и соответственно масштаб празднования более широкий. А Курбан-байрам воспринимается дагестанцами лишь как праздник жертвоприношения, считает Зураб. "На мой взгляд, у этих двух праздников всегда был разный дух", – поделился своим мнением верующий. Он подчеркнул, что значимость праздника Курбан-байрам в исламе значительно выше, чем Ураза-байрам. "Но у людей сформировалось такое отношение к праздникам по причине малой образованности в религиозных вопросах", – пояснил Зураб.

Верующий будет отмечать праздник в узком кругу семьи и родственников. Зураб исключил влияние пандемии на формат празднования Курбан-байрама.

"В праздничные дни Курбан-байрама я приглашаю гостей к себе домой, и сам посещаю родственников. В начале распространения коронавирусной инфекции определенные ограничения мы пытались соблюдать при проведении праздников, однако в последующем необходимость соблюдения этих ограничений отпала сама собой", – рассказал Магомед. Верующий будет отмечать праздничные дни как обычно.

"Мусульмане, знающие ислам, разбирающиеся в религии и знающие мусульманские праздники, понимают, что Курбан-байрам – главный мусульманский праздник", – отметил он.

Новости о распространении коронавируса Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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