Волгоградские мусульмане рассказали о своих традициях празднования Курбан-байрама

09 июля 2022, 18:38

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Возможность отпраздновать Курбан-байрам без коронавирусных ограничений обрадовала мусульман Волгограда. На праздничный намаз в городскую мечеть сегодня пришли не менее трех тысяч верующих, рассказал муфтий Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 и 2021 годах жители регионов юга России отмечали Курбан-байрам в условиях пандемии. В прошлом году активисты рассказали, что пандемия повысила популярность жертвоприношений на Курбан-байрам через благотворительные фонды. Губернатор Волгоградской области 3 июня отменил масочный режим и другие ограничения, введенные в связи с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Соборная мечеть расположена в Ворошиловском районе Волгограда на улице Поворинская среди частных домов. С раннего утра 9 июля к мечети стали подъезжать автомобили и такси с мусульманами. На протяжении двух километров вдоль дороги стояли плотно припаркованные автомобили. Соседние улицы также были заполнены машинами. Недалеко от мечети дежурил автомобиль ППС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские следили за порядком и предотвращали образование заторов на дороге.

На площадке у въезда на улицу Поворинскую были припаркованы грузовые автомобили. В них блеяли жертвенные бараны. Покупатели тут же заказывали животных. Баранов взвешивали на весах и со связанными ногами укладывали за машинами в тени вишен. У входа в мечеть растянулись столики торговцев.

У мечети продавали самсу, пирожки, сладости, парфюмерию, молитвенные коврики, тюбетейки, веники, плакатики с молитвами на арабском языке. На крыльце мечети и у входа во двор стояли ящики для пожертвований. Рядом просили милостыню три женщины. Люди находились внутри помещений без масок, санитайзеров на входе не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В этом году отменены ограничения по жертвоприношениям, которые действовали в прошлом году, сообщил торговец баранами Ахмат Магомадов. "Никаких ограничений по жертвоприношению нету. В прошлом году все закрыто было, нельзя было выезжать, продавать. К нам на дом приезжали, и мы продавали на дому", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ахмата, торговцы жертвенными животными бесплатно предоставляют мясо малоимущим. Делают они это по спискам нуждающихся, которые дает им имам.

Махруш Болотов живет с семьей в Волгограде. Мужчина купил двух баранов. По его словам, животных резать будет у себя дома, в частном подворье, семья будет готовить плов. "Праздник этот особый. Мы любим этот великий праздник. Мусульманин в этот день должен быть вежливым и хорошим, чтобы приглашал в дом гостей, соседей, друзей. Так как в прошлом году гостей было мало – праздновали в тесном семейном кругу, в этом году пригласили в гости много гостей – соседей, друзей, товарищей с работы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусульмане заполнили помещения мечети на двух этажах. Молящиеся разместились на ковриках во дворе мечети и на улице, прилегающей к ее входу. Женщины и малолетние дети расположились отдельно от мужчин в тени деревьев. Молитва началась в 8.00 мск и продлилась полчаса. Слова муфтия доносились из громкоговорителя, установленного на фасаде мечети. После молитвы часть мусульман осталась в мечети, чтобы прослушать проповедь муфтия. Остальные обступили столики торговцев. После проповеди муфтий Волгоградской области при Центральном духовном управлении мусульман России Ильяс Биктимиров проводил индивидуальные беседы с верующими.

По его словам, период, когда были введены ограничения из-за пандемии, моления в мечети проводились "в ограниченном количестве (прихожан)". "Мечети у нас не закрывались (в годы пандемии). Как праздничные, так и пятикратные молитвы проводились, соблюдая все санитарные нормы", - подчеркнул муфтий.

С каждым годом количество прихожан и мусульман, участвующих в праздничных молитвах увеличивается, отметил Биктимиров. И это, по его мнению, не связано с ограничительными мерами из-за пандемии в последние годы. Сегодня на молитву, по его оценке, пришло не менее трех тысяч человек. "Раньше мечеть была полная, потом двор заполнился молящимися, потом улица (у здания мечети). Так что сегодняшнее массовое участие мусульман в молитве не связано с тем, что до этого были ограничения по пандемии", - заявил муфтий.

Списки нуждающихся в помощи, по словам Биктимирова, составляются в мечети в течение года. В него добавляют новых людей, и в течение четырех дней жертвоприношений распределяют эту помощь (мясо жертвенных животных и другие продукты) среди малоимущих прихожан. "Но сотрудники мечети иногда не успевают. Мы просим прихожан, кто может, помочь нуждающимся. Даем им адреса. А они уже на местах и другим нуждающимся (помимо занесенных в список) раздают помощь", - рассказал муфтий, отметив, что в мечети оказывают малоимущим не только материальную помощь, но и духовную поддержку.

Один из представителей благотворительной инициативной группы сообщил, что помощь в основном оказывается, тем малоимущим единоверцам, которые сотрудники мечети внесли в списки. "Приходят люди и записывают либо себя, либо своих нуждающихся знакомых. Но такая помощь оказывается и не централизованно – каждый мусульманин знает в своем окружении таких людей. Он сам оказывает им помощь. Понятно, что эти люди могут и не попадать в списки мечети. Кстати, могут помогать и немусульманам, если они близкие родственники или знакомые. Фондов каких-то юридически оформленных в Волгограде нет. Хотя я могу о них и не знать. Основная помощь инициативная", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель группы благотворительной поддержки, который не стал называть свое имя.

Пенсионер Джафар Немлютов работал инженером в строительной компании. В мечеть на молитву его привезли родственники. Два предыдущих года в условиях ковид-ограничений семья Джафара праздновала этот праздник дома. Пенсионер заметил, что в этом году, после отмены ограничений, мечеть посетило намного больше молящихся, чем прежде. "Люди соскучились по духовному прямому общению. Для себя, для соседей, для неимущих, для одиноких стариков - для всех праздник. Помогаем, чем можем друг другу", - сказал Джафар Немлютов.

Посетитель мечети Мубарис также заметил, что количество молящихся в мечети заметно прибавилось по сравнению с доковидным временем. "Праздную так. Сначала бедняков ходим радуем (помощью), а потом дома (празднуем). Детям подарки дарим. Дают также списки бедняков в мечети. Помогаем им. Распределение справедливое. Здесь ничего несправедливого не может быть. В этот день мусульманин должен быть добрым и щедрым", - сказал Мубарис.

Студент Волгоградской медицинского государственного медицинского университета Зият Хусейм Мухамед родом из Египта, учится на стоматолога. С друзьями держал десятидневный пост и пришел сегодня на праздничную молитву в мечеть. На вопрос корреспондента, тяжело ли ему было выдержать столь суровый пост, Зият ответил отрицательно. "Нет, не тяжело. Каждый день я хожу на улицу, катаюсь на самокате. Вообще не тяжело. У вас жаркая погода. Но у нас в Египте в это время под 45 градусов. Так что здесь погода комфортная.", - рассказал египетский студент.

Зият отметил, что без родителей Курбан-байрам иностранным студентам "праздновать трудно". Но выручают друзья. Празднуют вместе. "Мы не чувствуем здесь разницу с Египтом (в праздновании Курбан-байрама). Но вот жаль, нет родителей с нами", - посетовал будущий стоматолог.

Семья Алчами родом из Палестины. Глава семейства Метхат – врач-уролог, работает в волгоградской больнице. Жена Адель – домохозяйка. Воспитывают двух малолетних детей, которые являются российскими гражданами. Два года пандемии они провели за границей. Метхат Алчами заметил, что люди и в России и в арабских странах "очень соскучились по празднованию в большом кругу единоверцев". "Здесь, в России, Курбан-байрам – очень важный для мусульман праздник. Его празднуют более масштабно, чем в арабских странах. Особенно в этом году много людей. Люди соскучились за время пандемии по живому общению. Это замечательно", - сказал Метхат.

Супруги Алчами рассказали, что к празднику они готовились загодя. Адель три дня занималась приготовлением праздничных блюд. По словам мужа, такие заботы ей "в радость". "Наш дом в этот день открыт для гостей. Приходят к нам люди без приглашения. Наши дети знают о значении праздника, очень его ждут", - сказал Метхат.

К 9.00 мск большинство прихожан мечети разошлись по домам. Полицейские покинули свой пост. Утренние моления в мечети закончились без происшествий.

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