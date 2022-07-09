Мечеть в Нальчике не вместила всех участников намаза на Курбан-байрам

09 июля 2022, 15:47

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Массовая праздничная молитва по случаю Курбан-байрама прошла сегодня в Соборной мечети Нальчика, многие верующие молились на ковриках за пределами мечети. Верующих вдохновила возможность свободно принимать гостей на праздник после снятия ковидных ограничений.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии объявили 11 июля выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама. При этом 5 июля в республике был отменен обязательный масочный режим и приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий и работу организаций общепита в ночное время.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Мусульмане Кабардино-Балкарии сейчас празднуют один их главных своих праздников – Курбан-байрам. Утром в Соборной мечети Нальчика состоялся праздничный намаз. В связи со снятием ковидных ограничений количество участников молитвы значительно увеличилось. Многие молились на улице, расстелив коврики на траве, передал корреспондент "Кавказского узла".

По случаю Курбан-байрама в Соборной мечети Нальчика пройдет благотворительная акция, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев. В качестве благотворительной помощи нуждающимся семьям будет передано мясо четырех единиц крупного рогатого скота и около ста баранов. Помощь получат семьи в Нальчике, а также в районах, пояснил он.

"Списки нуждающихся есть у имамов. Вечером для детей состоятся различные конкурсы, игры, их будут угощать сладостями. Завершится праздник фейерверком", – сказал заместитель муфтия корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Нальчика Марзият Хулаева рассказала, что поздравлять ее с праздником придут ее родственники, племянники. Чтобы накрыть праздничный стол, она приготовила плов, а также купила фрукты, овощи и кондитерские изделия.

"Также племянник принесет в жертву барана, мясо разделим на восемь частей, из которых семь частей раздадим нуждающимся", – рассказала Хулаева корреспонденту "Кавказского узла".

Нальчанка Аружан Батчаева сообщила, что вместе со своим супругом она поехала с утра к родственникам в селение, чтобы поздравить их с праздником и передать подарки. В ее семье на Курман-байрам собираются только близкие родственники, собирать много людей у них не принято.

Имам мечети в поселке Хасанья Тимур Мисиров рассказал, что благотворительную помощь получат около 30 нуждающихся семей поселка. "Каждый житель Хасаньи, кто делает жертвоприношение, часть мяса передает в мечеть, а мы в свою очередь передаем это мясо нуждающимся. За эти три дня мы им заполняем холодильники, морозильники", – сказал Мисиров корреспонденту "Кавказского узла".

Богослужения в мечети проходят без ограничительных мер, собирается много верующих, сообщил имам.

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