Мусульмане Пятигорска пышно отмечают Курбан-байрам после снятия ковидных ограничений

09 июля 2022, 14:47

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Около двух тысяч человек пришли сегодня на праздничную молитву в честь Курбан-байрама в Соборную мечеть в Пятигорске. После снятия ковидных ограничений мечеть на праздник оказалась заполнена людьми до отказа, сообщил заммуфтия Ставрополья. Верующие рассказали, что с размахом отметят праздник и в кругу семьи.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 и 2021 годах жители регионов юга России отмечали Курбан-байрам в условиях пандемии. В прошлом году активисты рассказали, что пандемия повысила популярность жертвоприношений на Курбан-байрам через благотворительные фонды. При этом 20 мая власти Ставропольского края отметили улучшение ситуации с распространением коронавируса, из-за чего в регионе был сокращен коечный фонд для пациентов с COVID-19.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня в Соборной мечети в Пятигорске прошла праздничная молитва в честь Курбан-байрама. Мероприятие началось в 8 утра, сначала верующие послушали проповедь, транслировавшуюся и через динамики, после чего совершили молитву. Всё это продолжалось около получаса. После этого верующие вышли из мечети, часть из них еще минут 10-15 стояла около мечети и общалась, передал корреспондент "Кавказского узла".

Народа было много. Людьми были заполнены все три этажа основной мечети и маленький зал во дворе, также люди расположились на ковриках в самом дворе. На молитву пришли около 2000 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заммуфтия Ставропольского края Закир Шарипов.

Он уточнил, что уже в прошлом году была снята часть ковидных ограничений, их поэтапно отменяли. "Но в том году мы всем раздавали маски, одноразовые бумажные коврики для намаза, а в этом году ничего этого уже нет", – отметил он.

Помимо сегодняшней молитвы в мечети, завтра в Пятигорске, во дворе медресе, на улице Огородной, в 15.00 мск, пройдет еще одно праздничное мероприятие. "Там, наверное, будут женщины и дети. Будут мусульманские анашиды (песнопения без музыки), угощение и детская анимация", – рассказал заммуфтия.

Что касается благотворительности, то в Пятигорске благотворительностью среди мусульман занимается в основном муфтият, сказал Шарипов. "Те, кто режут баранов, коров, часть приносят нам сюда, а мы потом это распределяем (среди нуждающихся)", – пояснил он.

Списки людей, нуждающихся в помощи, в мечети уже есть, сложившиеся – вдовы, сироты и прочие, но иногда люди сами приходят за помощью, добавил он. "Вот сейчас ко мне обратились иностранные студенты, они здесь учатся, откуда-то из Туниса или Алжира, спросили кусочек мяса. Конечно, мы им поможем, я сам был студентом за границей, знаю, что это такое", – поделился Шарипов.

По мнению одного из верующих, Шамиля, в текущем году на праздничную молитву на Курбан-байрам в мечеть пришло больше людей, чем в прошлом году, так как в связи с ковидными ограничениями тогда заставляли соблюдать социальную дистанцию. "То, что был ковид, давало о себе знать, люди имели какое-то ограничение и переживали. А сегодня этих опасений нет, народу много", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Шамиль признался, что он отмечает Курбан-байрам и дома, и в этом году у его семьи будет большое празднество по этому поводу.

Другой верующий, Мамадибир, также отметил, что в текущем году на молитву собралось больше людей, чем в прошлом. Он сообщил, что его семья также планирует отметить Курбан байрам и дома, и обязательно будет делать жертвоприношение. При этом, признался Мамадибир, домашнее мероприятие не будет в этом году отличаться от предыдущего, потому что дома ковидные ограничения не соблюдались.

По словам еще одного верующего, Шавката, проповедь прошла хорошо. После мечети он планирует отметить праздник еще и в домашней обстановке, и достаточно пышно. На вопрос о том, будет ли жертвоприношение, Шавкат ответил корреспонденту "Кавказского узла": "пока не решили".

Около мечети стояла девушка-мусульманка с табличкой, на которой была написана просьба о помощи – на лечение сестры. Верующие, выходящие из мечети, клали ей деньги в мешочек. Зухра пояснила, что у ее сестры [тяжелое заболевание], и она собирает деньги на лечение. "Мы обращались к муфтию, он помогал уже не раз. И вот, проходят – видите (кладут деньги)", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам Зухры, в целом Курбан-байрам не повлиял на ситуацию со сбором помощи, особого увеличения пожертвований в этот период ее семья не заметила.

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