Астраханцы посетовали на отсутствие городских мероприятий в Курбан-байрам

09 июля 2022, 23:10

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На праздничные службы в Астрахани пришло много людей, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" мусульмане, высказав пожелание о проведении в городе на Курбан-байрам и детских праздников. Также они заявили, что не заметили влияния экономических трудностей последних месяцев на благотворительность в праздничные дни.

Как сообщал "Кавказский узел", праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама прошли сегодня в мечетях России. После отмены всех коронавирусных ограничений сильно возросло число посетителей мечетей во время праздника Курбан-байрам, отмена ограничений также активизировала деятельность благотворителей, рассказали верующие из различных регионов Северного Кавказа. Жители Чечни отметили увеличение цен на жертвенных животных.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня в мечетях Астрахани прошли праздничные проповеди и намазы, посвященные празднику Курбан-байрам. Большинство начинались в 6 утра.

По мнению Руслана, посетившего службу в Нугай-мечети рядом с Татар-базаром, людей в этот раз было меньше, чем раньше. "В 6.00 началась проповедь, молитва - в 6.30, всё шло около 45 минут. Народу было меньше, чем обычно. Мне кажется, в прошлом году больше было. Помещение мечети не было заполнено до конца. А обычно до конца заполнено и даже наверху люди собираются. Не знаю, почему, я удивился", - сказал прихожанин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после праздничной молитвы в мечети происходит жертвоприношение, потом - общение с родственниками. "Заколотый барашек тут же готовится, и все едят. Все вместе собираются, на следующий день - еще у кого-нибудь собираются, поддерживаются родственные связи", - отметил собеседник.

Астраханец Ильяс, также посетивший сегодня Нугаевскую мечеть, сказал, что, по его впечатлению, пришло много людей. "Народу было очень много, ввиду того, что сегодня еще выходной день, но люди смогли все-таки прийти на праздничный намаз. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, народу стало больше", - сказал он.

Ильяс рассказал, как Курбан-байрам проходит у татар: "С утра в мечеть, затем идем резать барана, и после этого женщины дома варят шурпу, накрывают столы, ждем прихода гостей, встречаем их. Сейчас я у родителей в гостях. Мы в первой половине дня были дома, ждали и встречали гостей, у нас принято так, что младшие приходят к старшим, а я в какой-то степени уже отношусь к чуть более старшему поколению. Те, кто моложе, приходили к нам в гости. А сейчас мы с братьями, с семьями пришли к нашим родителям. Собираемся большими компаниями, заходим к дядям, к тетям. У нас так принято".

Он сообщил, что делает жертвоприношение каждый год, сегодня тоже зарезал барана. "Экономическая ситуация, конечно, ощутима не только в отношении Курбан-байрама, но и в целом, но ты все равно планируешь, к празднику обычно готовятся заранее", - пояснил он.

Собеседник выразил сожаление, что в городе не проводятся какие-то иные мероприятия, связанные с Курбан-байрамом: "К сожалению, я о таком не слышал. А мне кажется, это было бы очень правильно, это все-таки культура, тем более в Астрахани - у нас мусульман живет немало. Хотелось бы, конечно, чтоб были какие-то мероприятия, спектакли или что-то такое. У нас же бывает Сабантуй, он коллективный, там собираются все национальности, которые имеют отношение к исламу, да и не только. Было бы неплохо, если бы в связи с таким великим праздником, как Курбан-байрам, тоже проводились какие-то мероприятия".

Житель Астрахани Равиль рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был в Зеленой мечети на улице Менжинского, на ерике Царев. "В 6.30 всё началось, длилось где-то до 8. Было много народу - мечеть была полная. Первый этаж полный был, и на втором тоже были люди, минимум половина была заполнена. Это очень хорошая посещаемость на Курбан-байрам. По сравнению с ковидными годами, конечно, большая разница, людей было заметно больше", - сказал он.

Прихожанин признался, что сам жертвоприношение не делает: "Я это не осилю по финансам. У меня сын делает, я вместе с ним обычно. И сегодня я тоже присутствовал на жертвоприношении - в мечети, там люди были, около десяти баранов было, я присутствовал".

По его мнению, по благотворительности "всё так же, как и в предыдущие года": "Люди кто что может, то и приносит. Например, если резали барана, то мясо делят на три части - 1/3 себе, а остальное всё раздается. Мне кажется, все в этом году прошло, как обычно, очень хорошо".

"Курбан-байрам сегодня первый день, пока судить сложно. Завтра мы делаем Курбан (жертвоприношение) - и будем раздавать (мясо). В прошлом году было очень много мяса роздано нуждающимся семьям, я думаю, в этом будет так же", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НКО "Синяя птица", многопрофильного детского развивающего центра, который работает с детьми с ментальными нарушениями, Альбина Садыкова.

"Сказать, что благотворительность стала меньше, я не могу. Наш центр ребята посещают бесплатно. То есть мы публикуем сборы, собираются средства на реабилитацию того или иного ребенка, и он ходит бесплатно. Вот вчера мы за один день закрыли три сбора. Я пока не могу сказать, что есть какое-то снижение (в людской благотворительности, - прим. "Кавказского узла")", - добавила она.

Благотворительные мероприятия организовываются при каждой мечети, плюс есть женское подразделение при Духовном управлении, и молодежный сектор там же, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" имам-наиб Белой мечети Муслим Юнусов.

"На Курбан-байрам много желающих сделать пожертвование. И из собранных продуктов, собранного мяса будет оказано какое-то содействие нуждающимся. У нас в мечети есть списки нуждающихся, обычно по этим спискам адресно оказывается помощь. В других мечетях также делают. И также организовывают помощь в муфтияте - некоторые люди приносят помощь непосредственно туда, а там женский и молодежный сегменты оказывают содействие в распространении. Я не вижу пока, чтоб экономическая ситуация как-то влияла на благотворительность, на доброту сердец и желание помочь людям", - сказал Юнусов.

По его мнению, сегодня в Белой мечети на улице Казанской, где он работает, народу было много, но чуть меньше, чем обычно.

"У нас практически центральная мечеть Астрахани. Это представительская мечеть, здесь совершает праздничную молитву муфтий Астраханской области. Около часа всё заняло. Народу было много, но показалось, что чуть меньше, чем обычно на праздники. Хотя пообщался с ребятами из других мечетей, все говорят, что народу много было. В Зеленой мечети на Цареве, например. У нас, возможно, чуть меньше людей было, чем обычно, потому что служба началась рано утром, в 6 часов. А еще знаете, некоторые люди, которые в жизни ислам не практикуют, Курбан все равно делают. Возможно, это именно эта категория прихожан не пришла, а сразу пошла резать барана или на кладбище. Но, конечно, если сравнивать с ковидными годами, когда были ограничения, то сегодня было больше. Сегодня было практически столько же людей, сколько в допандемийный период, ну, как мне показалось, незначительно меньше", - заявил он.

Собеседник сказал, что каких-то иных мероприятий, связанных с Курбан-байрамом, кроме тех, что в мечетях, а также дома у людей, в Астрахани не проводится, но, вполне вероятно, что-то состоится в ближайшие дни.

"Сегодня утром же приехали глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов и председатель регионального правительства Олег Князев. Они поздравили еще до начала службы, а потом удалились. Это традиционно, они (представители города и области, - прим. "Кавказского узла") обычно приезжают и поздравляют. И вот как раз глава Духовного управления (муфтий) упомянул в разговоре с Полумордвиновым (недавно вновь назначенным и.о. главы администрации Астрахани - прим. "Кавказского узла"), что в предыдущую свою каденцию, когда он в первый раз пришел в мэрию работать, в Астрахани были впервые проведены детские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Это делалось в театрализованной форме на популярных открытых площадках - в парке "Аркадия" и так далее. И муфтий сегодня при встрече с Полумордвиновым напомнил, что он (Полумордвинов) стоял у истоков этой традиции в Астрахани и что он (муфтий) надеется, что эта традиция будет продолжена. Я предполагаю, что в ближайшие дни будет проведен детский праздник Курбан-байрам", - уверен Юнусов.

"Смотрите, ровно сегодня в Астрахани проводятся детский праздник День Нептуна, а также мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. И было бы логично, чтоб и по поводу Курбан-байрама какое-то мероприятие было. Я практически уверен, что так и будет", - заключил он.

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