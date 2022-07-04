Минобороны Азербайджана заявило об обстреле на границе с Арменией

04 июля 2022, 15:29

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Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе сегодня были обстреляны из крупнокалиберного оружия оружия, заявило Минобороны Азербайджана. Сведения об обстреле позиций азербайджанской армии не соответствуют действительности, сообщило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах, Так, Минобороны Азербайджана 21 июня заявило, армянские военные обстреляли азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах, после чего военные Азербайджана открыли ответный огонь. Военное ведомство армении опровергло эту информацию.

Кельбаджарский район по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее эта территория относилась к Шаумяновскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку после войны 2020 года, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии.

"В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района (Варденисский район. – Прим. "Кавказского узла"), на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района", - процитировало сообщение ведомства издание Report. Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, указано в заявлении.

Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что в ночь с 3 на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности, сообщило издание News.Am со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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