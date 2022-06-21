Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

21 июня 2022, 08:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли минувшей ночью позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах, после чего военные Азербайджана открыли ответный огонь, заявило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 17 июня оборонное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Минувшей ночью военные Армении с позиций, расположенных около границы с Азербайджаном в поселке Сайбалы Гаракилсинского района и поселке Ашаги Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Минкенд Лачинского района и Йеллиджа Кельбаджарского района, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, отметило ведомство.

На 08.35 мск 21 июня на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны об обстреле.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.