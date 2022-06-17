Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении http://www.mil.am

17 июня 2022, 10:04

Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли минувшей ночью с приграничной территории позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 3 июня азербайджанская сторона заявила, что армянские военные с приграничной территории Варденисского района обстреляли позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе. Армения опровергла эти сведения.

Минувшей ночью армянские военные из стрелкового оружия обстреляли с приграничной территории позиции азербайджанской армии в направлении села Демирчидам в Кельбаджарском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

На 10.00 мск 17 июня на сайте оборонного ведомства Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны о перестрелке на границе.

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Примечание:

"Родные погибших армянских солдат добились открытого суда по своей жалобе", "Оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне", "Минобороны Армении сообщило о гибели раненного при обстреле солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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