Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

17 июня 2022, 10:04

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Армянские военные обстреляли минувшей ночью с приграничной территории позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 3 июня азербайджанская сторона заявила, что армянские военные с приграничной территории Варденисского района обстреляли позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе. Армения опровергла эти сведения.

Минувшей ночью армянские военные из стрелкового оружия обстреляли с приграничной территории позиции азербайджанской армии в направлении села Демирчидам в Кельбаджарском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

На 10.00 мск 17 июня на сайте оборонного ведомства Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны о перестрелке на границе.

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