Великобритания направила 500 тысяч фунтов на разминирование в зоне карабахского конфликта

01 июля 2022, 03:14

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Великобритания выделила 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку операции по очистке от мин территорий в Азербайджане и Армении. Средства поступят через Программу развития ООН.

Правительство Великобритании 30 июня приняло решение о выделении Программе развития ООН 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки операций по очистке от мин территорий в Азербайджане и Армении, сообщило 30 июня посольство Великобритании в Баку.

Это уже вторая финансовая помощь британского правительства в размере полумиллиона фунтов на очистку от мин в этом регионе. Для очистки от мин территорий в зоне карабахского конфликта в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Великобритания в сентябре 2021 года выделила 500 тысяч фунтов стерлингов.

Новое финансирование позволит проведение важных тренингов и консультаций для обеспечения безопасности на минированных территориях, предотвращения травм и спасения жизней, подчеркивается в пресс-релизе.

"Эта финансовая поддержка со стороны Соединенного Королевства позволит воспользоваться опытом Организации Объединенных Наций, снизит риски для жизни гражданского населения в Армении и Азербайджане, позволит людям восстановить свою жизнь", - приводятся в пресс-релизе слова британского министра по делам Европы и Северной Америки Джеймса Клеверли.

В целях защиты всех народов региона Великобритания призывает Армению и Азербайджан подписать конвенции ООН, направленные на прекращение применения противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

"Мы продолжаем призывать власти обеспечить, чтобы ООН и другие гуманитарные организации могли внести максимальный вклад в содействие миру и развитию в регионе", - далее сказал министр.

Общая сумма, выделенная Великобританией на разминирование со времени прекращения военных действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году, составит более 1 млн фунтов стерлингов. Это продолжение пожертвований Великобритании в дополнение к 1 млн фунтов стерлингов, выделенных Международному комитету Красного Креста в 2020 году, подчеркивается в сообщении посольства Соединенного Королевства в Баку.

Как писал "Кавказский узел", министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил 26 июня в интервью "Азертадж", что с начала операции по разминированию очищено от боеприпасов около 21 тысячи гектаров территорий. В ходе расчистки, по его словам, найдено и уничтожено около 17 тысяч боеприпасов, в том числе 6 126 противопехотных мин, 2 172 противотанковые мины.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 27 июня сержант полиции Ильхам Салманов госпитализирован после того, как подорвался на противопехотной мине в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

19 июня азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Джебраильском районе при взрыве противопехотной мины получил ранения сапер Али Шукюров.

После окончания войны в Карабахе в ноябре 2020 года в результате подрыва на минах погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июня в своем размещенном на сайте Report.az видеообращении к участникам 11-й сессии Всемирного Форума Городов (WUF11), который проходит в польском городе Катовице.

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