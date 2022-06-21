Ереван опроверг заявление Баку об обстреле

21 июня 2022, 09:54

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Сведения, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском и Лачинском районах не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что минувшей ночью армянские военные обстреляли азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах, после чего военные Азербайджана открыли ответный огонь.

Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление, что минувшей ночью солдаты Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавило ведомство.

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