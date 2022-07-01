Власти не ответили на обращение жителей Нагорного Карабаха относительно альтернативной дороги в Армению

01 июля 2022, 06:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Нагорного Карабаха требуют разъяснений от властей в связи со строительством трассы, которая должна стать альтернативой Бердзорскому (Лачинскому) коридору. Община Мец Шен недовольна возникшими перебоями с подачей электроэнергии и газа, сносом нескольких домов. Появление новой дороги может оставить без охраны Лачинский коридор, Бердзор и Ахавно, считают местные жители. Однако на открытое письмо с вопросами к властям жители ответа за 10 дней так и не получили.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны утвердили план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" географы отметили, что для строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, необходима демаркация границ. Местные жители опасаются, что появление новой дороги угрожает оставить без охраны Лачинский коридор, Бердзор и Ахавно.

"Как только мы получим ответ на наши вопросы о безопасности, то сразу же проинформируем общественность.<...> В понедельник будет ровно две недели со дня, когда письмо было опубликовано и отправлено. Если ответ не будет получен, то мы начнем его требовать. Граждане имеют право быть информированными согласно Конституции Республики Арцах (Нагорный Карабах)", – сказала 30 июня учредитель и руководитель центра "Ген" Армине Авагимян корреспонденту "Кавказского узла".

"Оценку качества и безопасности мы дадим после завершения строительства", – сказал президент Араик Арутюнян во время заседания Национального собрания Нагорного Карабаха, трансляция которого проводилась 30 июня в прямом эфире местного общественного телевидения.

Арутюнян заверил, что альтернативная дорога будет намного безопаснее, чем Лачинский коридор, и рассказал, что новая дорога была выбрана в ходе обсуждения в Совете безопасности, где были и представители парламента.

"Арцах (Нагорный Карабах) ведет переговоры об Ахавно. На данный момент речь идет только о селе Ахавно, потому что только там после войны осталось компактно проживающее армянское население. Мы не предлагали населению уезжать из Бердзора, но после войны оказалось, что там нет компактного проживания армян, как и в селе Сус. Мы должны обойти Бердзор, возможность проживания наших соотечественников в будущем в Бердзоре маловероятна", – сказал Арутюнян депутатам.

Альтернативная Лачинскому коридору дорога Корнидзор – Хин Шен – Мец Шен – Лисагор – это ловушка для армян Нагорного Карабаха, исходя из климатических условий, считает специалист цифровой картографии, географ и геолог Микаел Наапетян.

"Дорога имеет следующие топографические параметры: максимальный реальный уклон составляет 22%, средний уклон – 8%, перепад на 17,4 километра – 868 метров. В этой части Карабаха, где выпадает не менее 450 мм осадков, обслуживание дорог в условиях таких уклонов будет практически невозможным. Потому периодически будет возникать проблема. Новая дорога короче Бердзорского (Лачинского) коридора лишь на 3 километра", – отметил он на своей странице в соцсети.

Общины Ахавно и Сус и город Бердзор (Лачин) Кашатагского района Нагорного Карабаха расположены непосредственно в Лачинском коридоре, охраняемом российскими миротворцами. Потому эти населенные пункты остались под контролем Нагорного Карабаха. Кашатагский район в результате договора от 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Общины Хин Шен и Мец Шен, через которые пролегает новая дорога, и села Лисагор и Ехцаог входят в Шушинский район Нагорного Карабаха и остаются под контролем Нагорного Карабаха. Из Шушинского района под контроль Азербайджана в результате войны 2020 года перешли город Шуши и села Карин Так и Кирсаван.

Жители сел, по которым пролегает альтернативная дорога, не собираются покидать свои общины, и в целом обстановка в районе спокойная, дорога будет способствовать развитию этих сел, сказали в администрации Шушинского района корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно семей беженцев, которые останутся без жилья в результате сноса строений, в администрации отметили, что возьмут под контроль решение этой проблемы, а газ и электричество будут бесперебойно поступать в села Хин Шен, Мец Шен и Ехцаог после окончания строительства дороги.

"Мы уверены, что Бердзорский (Лачинский) коридор не может контролироваться азербайджанской стороной. Естественно, должны оставаться миротворцы, и только под их контролем может быть мирное передвижение", – сказал мэр города Бердзора Нарек Алексанян.

"В Бердзоре проживают 50 семей. Люди спокойны, паники нет, живут обычной жизнью, однако возмущены, что власти не в курсе, что в Бердзоре продолжают проживать порядка 180 человек", – добавил Алексанян.

В поселке Ахавно проживает до 70 семей. Жители не хотят покидать свои дома и желают оставаться в своей родной общине, считает руководитель общины Ахавно Андраник Чаушян.

Официального постановления о необходимости покинуть село к ним не поступало, поэтому люди продолжают спокойно жить, выполняя свои обязанности по дому и хозяйству, сказал Чаушян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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