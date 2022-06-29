Жители карабахского села рассказали о неудобствах из-за прокладки новой дороги

29 июня 2022, 05:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Общественные организации Нагорного Карабаха потребовали разъяснений по трассе, которая должна стать альтернативой Бердзорскому (Лачинскому) коридору. Жители общины Мец шен недовольны, что через село проходит дорога, они чувствуют психологический дискомфорт от присутствия азербайджанских дорожников и не знают, что их ждет после окончания строительства трассы.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны утвердили план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" географы отметили, что для строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, необходима демаркация границ. Местные жители опасаются, что появление новой дороги угрожает оставить без охраны Лачинский коридор, Бердзор и Ахавно.

О том, как Азербайджан строит новую дорогу, которая свяжет Армению с Нагорным Карабахом, рассказал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Также "Кавказский узел" опубликовал видеоролик о строительстве трассы Азербайджаном в Карабахском и Зангезурском районах. Маршрут прокладывают через труднопроходимую местность в объезд Лачинского коридора. В частности, на кадрах ролика показана работа дорожных служб в горной местности. Тракторы разгребают грунт, инженеры координируют их работу, местный житель говорит, что трасса должна пройти от местного села до Степанакерта.

Руководитель общины Мец шен Шушинского района Нагорного Карабаха Давид Давидян рассказал 28 июня корреспонденту "Кавказского узла", что строительство автодороги, которая должна стать альтернативой Бердзорскому (Лачинскому) коридору, уже проводится в их селе, дорожники дошли до автомагистрали Степанакерт-Бердзор-Горис.

«Строительство дороги ведет азербайджанская сторона. После того, как земляные работы завершились в селе Хин шен (Старое село), работы продолжаются в нашем селе. Реконструируется основная дорога Степанакерт-Мец шен-Хин шен. Строители уже дошла до автомагистрали Степанакерт-Горис», - рассказал он.

13 декабря 2020 года азербайджанские военные взяли под контроль единственную дорогу, связывающую село Хин Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха с трассой Бердзор (Лачин) - Шуши. Жители Хин Шена были заблокированы в селе, а население соседней общины Мец Шен покинуло свои дома. 15 декабря 2020 года после переговоров с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об открытии дороги для гуманитарных целей. Села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха были разблокированы по итогам переговоров российских миротворцев с азербайджанской стороной.

Давидян отметил, что "жители села немного напряжены, потому, что видят, как азербайджанские строители свободно передвигаются по селу". "Они понимают, что с вводом эксплуатации новой дороги острой проблемой станет судьба жителей населенных пунктов Ахавно, Сус и Бердзор (населенные пункты в Лачинском коридоре, оставшиеся под контролем армянской стороны, и охраняемые российским миротворческим контингентом - прим. "Кавказского узла"). Инцидентов между строителями и жителями не было. Мы все с пониманием относимся к ситуации. Из-за строительных работ немного стало трудновато добираться в село – когда работает строительная техника, приходиться ждать. Но ждать приходиться недолго. Как правило, техника останавливает работы, и машины спокойно проезжают», - рассказал Давидян.

Он также рассказал, что в связи с прокладкой дороги в общине наблюдаются некоторые проблемы, в частности, ограничена подача газа, а днем отключается света. "Дорога пролегает через наше село, потому подлежат сносу пять строений. Четыре из них пустуют, а в одной живет многодетная семья. Это семья вынужденных переселенцев <...> в результате 44-дневной войны. С согласия владельца дом был временно предоставлен этой многодетной семье, пока государство не обеспечит их постоянным жильем. Но теперь дома подлежат сносу. В селе нет свободного дома, чтобы предоставить этой многодетной семье. Как решить этот вопрос - не представляю», - посетовал Давидян.

Еще одной вероятной проблемой, которая может возникнуть с началом эксплуатации дороги или в связи с работой тяжелой строительной техники, глава общины назвал аварийное состояние старинной церкви села, которая может разрушится. «В советское время церковь была превращена в клуб. Внешний вид церкви полностью скрыт под штукатуркой. Внутри частично сохранен облик. После развала советской власти люди начали использовать церковь по назначению. Однако церковь нуждается в укреплении, она уже в полуразрушенном состояние, с советских времен никогда не ремонтировалась. Правительство рассматривала возможность реконструкции, восстановления и реставрации церкви, но война помешала. А теперь строительство дороги, которая будет проходить рядом с церковью. От работы экскаваторов, тракторов и другой техники или передвижения машин строение разрушится», - рассказал глава общины.

Смотритель церкви Аслан Севумян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что церковь Святой Богородицы построена в селе в XIX веке. Он отметил, что не помнит, чтобы церковь когда-либо ремонтировалась, ее лишь время от времени белили.

«Я с детства помню, что здесь был сельский клуб, и здесь проходили разные собрания и другие мероприятия. Но иногда моя бабушка тайком от всех молча молилась шепотом, когда входила в клуб или проходила рядом. Так делали многие жители села. А когда советской власти не стало, здесь люди начали здесь зажигать свечи, молится. Для нас это церковь имеет ценность, и очень прискорбно, если она разрушится», - сказал пожилой мужчина.

Он отметил, что «все понимают, что вопрос строительство дороги через село решен, но для спасения церкви необходимо предпринять меры».

Новая дорога пройдет в объезд Лачинского коридора, где находятся карабахские город Бердзор и село Ахавно. На "Кавказском узле" опубликован сделанный в селах вдоль будущей трассы фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Алвард Григорян.

Жители села чувствуют напряжение из-за присутствия азербайджанских дорожников

Смбат Айрапетян до войны 2020 года проживал в Кашатагском районе Нагорного Карабаха с 1995 года. Район перешел под контроль Азербайджана, а мужчина с женой и четырьмя несовершеннолетними детьми переехала в Мец шен. Им здесь предоставили временное жилье и пообещали, что будет предоставлен другое жилье, после того, как отремонтируют по госпрограмме.

«Приехали сюда после войны. Обосновались, дети пошли в школу, наладили хозяйство. Я устроился на работу. Собираюсь заняться пчеловодством. Но теперь нам дали несколько дней, чтобы освободить дом, так как строители торопят. Они говорят, что у них план и сроки. Но с селе нет подходящего дома для нас. В другое село я не хочу переезжать. Придется перенести вещи к одним из соседей, а самим уехать их села, пока наш жилищный вопрос не будет решен», - сказал Айрапетян.

Он рассказал, что ни во время войны, ни после им не удалось вывести имущество, так как он в мобилизации, а жена с детьми - в Армении. «Мы потеряли все. Только документы были у жены. За этот год в Мец шен что-то наладили, что-то купили, и теперь надо все это перевозить, и ждать жилья», - заметил мужчина.

То, что инцидентов между строителями и жителями не было, подтвердила медсестра села Мец шен Севан Манджикян. Однако она отметила, что среди местные жители ощущают психологическое напряжение.

«Нам несколько месяцев высокопоставленные чиновники утверждали, что дорога не будет проходить по селу, а обойдет село и выйдет к трассе Степанакерт-Бердзор-Горис. Но в одно утро в начале этого месяца мы просыпаемся и видим, что в селе свободно придвигаются, делают какие-то измерения. Нас не предупредили, и люди немного напряглись. Мы пробовали протестовать, чтобы дорогу перенесли за пределы села. Но наши чиновники нас не поддержали, а заставили возвратиться в свои дома и принять все как должное. Было очень обидно, что наши власти не захотели понять нашу тревогу», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Манджикян считает, что «как только дорога будет готова, села Ахавно, Сус и город Бердзор будут сданы под контроль азербайджанской стороне». «А как же жители этих населенных пунктов. Новая волна беженцев будет?» - задается вопросом медсестра.

«Из разговоров азербайджанских рабочих я поняла, что они планировали завершить работы 1 июля. Но не успели и перенесли на 1 августа <...> Они работают по 12 часов, почти без выходных, много строительной техники. Видно, что торопятся», - добавила Манджикян.

Она также сообщила, что местные жители не говорят о намерениях покинуть село, "также есть те, которые не исключают, что работа новой автотрассы положительно скажется на их благосостоянии".

76-летний местный житель Аслан Севумян напомнил, что «в документе от 9 ноября 2020 года было написано, что будет построена альтернативная дорога, и нам надо было готовиться к этому».

«Но мы можем потребовать, чтобы новая дорога и Бердзорский (Лачинский) коридор были открыты для передвижения жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), потому, что села Хин шен и Мец шен высокогорные села, в сезон дождей будут оползни, а зимой дорога завалена снегами и замерзает надолго. Потому, нам необходим Бердзорский (Лачинский) коридор. И желательно, чтобы безопасное передвижение по этим дорогам контролировали российские миротворцы», - заявил Севумян корреспонденту "Кавказского узла".

«Нам, жителям Арцаха (Нагорного Карабаха) не нужна альтернативная дорога. Но что мы можем сделать, если все уже подписано и все уже сдано. Скоро жители Ахавно и Бердзора станут такими же беженцами, как я. И мне очень прискорбно, что это устраивает всех – армянские, российские и азербайджанские власти. Мы все живем в тревоге, потому что не знаем, что нам даст эта дорога – спокойствие и безопасность или новые тревоги и переживания», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Хин шен, беженка из села Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха Ангин Саргсян.

Она сказала, что покидать село не собирается, потому что ее «семья не хочет покидать Арцах (Нагорный Карабах) и надеется когда-нибудь вернуться в родное село». «Я не хочу постоянно скитаться с детьми и внуками. Потому требую от всех, от кого зависит будущее Арцаха (Нагорного Карабаха) и его жителей, чтобы они подумали о простых людях, а не о своих амбициях. Я пережила несколько войн, вынуждена была покидать свой дом в Талише и возвращаться, начинать все с нуля несколько раз - и больше не хочу скитаться. Никто не хочет покидать свои родные края», - сказала Саргсян.

Ее сосед Ашот Арутюнян заявил, что «никто не собирается уезжать из села, потому что если сразу после войны люди не покинули село, то сейчас и подавно добровольно не покинут свои дома».

«Я не знаю, как изменится наша жизнь, когда начнет действовать новая дорога. Но я хочу, чтобы жизнь у людей наладилась, без потрясений жить и созидать на своей родной земле, в своих домах. Хочу, чтобы все оставалось как есть, если улучшить в лучшую сторону жизнь для армянского населения невозможно», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он сомневается, что дорога будет функционировать без проблем, так как она расположена на высоте и с северной стороны склона, из-за чего во время дождей и снега будут проблемы с проходимостью. «Наше село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь выпадает много осадков в виде дождя и снега. Раньше дорогу защищали деревья, так как она проходила через лес. Но теперь все деревья срублены, резкие уклоны и подъемы. Обслуживать такую дорогу будет проблематично», - сказал мужчина, выразив недоумение, «почему армянские власти, и особенно власти Нагорного Карабаха согласились на такой неудобный во всех отношениях для армянской стороны маршрут».

Общественные организации задали вопросы по поводу строительства дороги

Нагорно-Карабахская общественная организация «Инициативный центр «Ген» 20 июня направила открытое письмо к властям через свою страницу в соцсети с требованием дать разъяснить вопросы, «связанные с единственным альтернативным наземным маршрутом, который заменит Бердзорский (Лачинский) коридор, соединяющий Арцах (Нагорный Карабах) с матерью-Арменией».

Их волнует, в частности, почему власти не информируют граждан, на каком этапе находится строительство дороги, и особенно участка, которую должна строить армянская сторона; когда ее планируется ввести в эксплуатацию; через какие населенные пункты она будет проходить. Также они интересуются, как будет работать инфраструктура, что будет с населенными пунктами Бердзорского (Лачинского) коридора, как будет охраняться альтернативная дорога.

«Через Бердзорский (Лачинский) коридор, имеющий жизненно важное и стратегическое значение для Арцаха (Нагорного Карабаха), проходят газопровод, линии электропередач, сотовой и интернет-связи. Как будет обеспечиваться бесперебойная работа этой инфраструктуры? Кроме Бердзора, какие соседние общины со временем перейдут под контроль Азербайджана? В каких технических и охранных условиях будет реализована альтернативная дорога, опровергнуты ли слухи о том, что там будет установлен азербайджанский блокпост?» - задают вопросы представители общественной организации.

Письмо адресовано президенту Нагорного Карабаха, секретарю Совбеза, главе МИД, руководителю аппарата президента, омбудсмена с пометкой, что «каждый гражданин Республики Арцах (Нагорного Карабаха) имеет право быть в курсе происходящих процессов, и для армян Арцаха (Нагорного Карабаха) неприемлем непрозрачный рабочий стиль решения ключевых вопросов».

По данным на 28 июня ответ от властей на письмо не поступил.

Ранее, 20 июня на пресс-конференции в Ереване глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян на вопрос об альтернативной дороги сказал, что «даже если будет построена альтернативная дорога, ее нужно будет инспектировать». Он также отметил, что «строительство требует времени», «люди в Бердзоре и Ахавно живут», «посмотрим, как будет развиваться ситуация».

На пресс-конференции 27 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что населенные пункты в Бердзорском (Лачинском) коридоре будут переданы под контроль Азербайджана.

«В последнее время предметом активного обсуждения в общественной среде стал вопрос коридора, проходящего по дороге Горис-Бердзор-Степанакерт - единственного надежного и гарантированного транспортного маршрута, соединяющего Армению с Арцахом (Нагорным Карабахом). Нам представляется возможность эксплуатации другой дороги, являющийся «альтернативой». Считаем недопустимым и неприемлемым любое географическое или статусное изменение коридора, гарантирующего наземную связь между Арменией и Арцахом (Нагорным Карабахом)», - говорится в заявлении общественной организации «В защиту Арцаха».

Организация заявила, что «нарушения физической коммуникации между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Арменией в будущем может привести к выселению и уничтожению армян, проживающих в Арцахе (Нагорном Карабахе)».

Организация опасается, что новая дорога, построенная на средства Азербайджана и проходящая большой частью по территории, контролируемой Азербайджаном, будет находится под юрисдикцией Азербайджана. Также в заявлении напоминается, что, исходя из договора от 9 ноября 2020 года, «строительство нового маршрута может осуществляться только с согласия сторон», потому армянская сторона должна настаивать, что маршруте Горис-Бердзор-Степанакерт должен оставаться приоритетным.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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