Администрация Камышина подтвердила гибель военного на Украине

02 июля 2022, 20:55

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Контрактник Максим Ивченко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что власти Волгоградской области подтвердили гибель в ходе спецоперации на Украине 46 уроженцев Волгоградской области, в том числе уроженцев Камышина Данила Горягина, Андрея Гребенникова, Сергея Дорофеева, Андрея Шаповалова и Кирилла Яборова.

В Камышине будут установлены шесть мемориальных досок на школах, где учились погибшие в ходе спецоперации на Украине жители города Данил Горягин, Сергей Дорофеев, Андрей Гребенников, Андрей Шаповалов, Кирилл Яборов и Максим Ивченко, сообщила администрация Камышина 1 июля в своем Telegram-канале.

Военнослужащему-контрактнику Максиму Ивченко было 32 года, его похороны состоялись в Камышине. Посмертно он награждён орденом Мужества. У Максима остались жена и дочь, которая родилась в этом году, сообщило 15 июня издание "Блокнот Камышин".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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