02 июля 2022, 20:55

Администрация Камышина подтвердила гибель военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник Максим Ивченко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что власти Волгоградской области подтвердили гибель  в ходе спецоперации на Украине 46 уроженцев Волгоградской области, в том числе уроженцев Камышина  Данила Горягина, Андрея Гребенникова, Сергея Дорофеева, Андрея Шаповалова и Кирилла Яборова.

В Камышине будут установлены шесть мемориальных досок на школах, где учились погибшие в ходе спецоперации на Украине жители города Данил Горягин, Сергей Дорофеев, Андрей Гребенников, Андрей Шаповалов, Кирилл Яборов и Максим Ивченко, сообщила администрация Камышина 1 июля в своем Telegram-канале.

Военнослужащему-контрактнику Максиму Ивченко было 32 года, его похороны состоялись в Камышине. Посмертно он награждён орденом Мужества. У Максима остались жена и дочь, которая родилась в этом году, сообщило 15 июня издание "Блокнот Камышин". 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Уроженец Кубани погиб на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине", "Глава Ставрополя сообщил о гибели семи военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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