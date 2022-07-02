Вагиф Магомедов. Скриншот записи в Telegram-канале главы Дербентского района от 01.07.22., https://t.me/glava_derbent_rayona/293

02 июля 2022, 16:06

Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вагиф Магомедов из села Музаим погиб на Украине, сообщил глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 160 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Алавудин Яралиев из Кизлярского района стал 159-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на  Украине погиб  житель села Музаим  Вагиф Магомедов, сообщил глава Дербентского района Мавсум Рагимов. Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что ей будет оказана поддержка, говорится в сообщении от 1 июля в Telegram-канале Рагимова. Другие подробности о погибшем, в том числе возраст, род войск и звание, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 159 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Меликов пообещал помочь с хаджем родным погибших военных", "Из Грозного на Украину отправилась очередная группа добровольцев", "Глава Ставрополя сообщил о гибели семи военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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