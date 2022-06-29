Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине

29 июня 2022, 18:55

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Алданмагомед Алданмагомедов из Тляратинского района и Алавудин Яралиев из Кизлярского района погибли на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 159 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Велибег Яхьяев из Хивского района стал 157-м уроженцем Дагестана. гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант-контрактник Алданмагомед Алданмагомедов погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. Алданмагомеду было 38 лет. Он с семьей жил в селе Кособ. У погибшего остались два сына и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Военнослужащий Алавудин Яралиев погиб 21 апреля, он похоронен в селе Косякино Кизлярского района. Ему было 44 года. У военнослужащего осталась супруга и трое детей, сообщила сегодня администрация Кизлярского района. Глава района передал его родным орден Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 159 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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