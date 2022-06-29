Алданмагомед Алданмагомедов. Скриншот видео https://t.me/TLARATA/581

29 июня 2022, 18:55

Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алданмагомед Алданмагомедов из Тляратинского района и Алавудин Яралиев из Кизлярского района погибли на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 159 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Велибег Яхьяев из Хивского района стал 157-м уроженцем Дагестана. гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант-контрактник Алданмагомед Алданмагомедов  погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. Алданмагомеду было 38 лет. Он с семьей жил в селе Кособ. У погибшего остались два сына и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Военнослужащий Алавудин  Яралиев погиб 21 апреля,  он похоронен в селе Косякино Кизлярского района. Ему было 44 года. У военнослужащего осталась супруга и трое детей, сообщила сегодня администрация Кизлярского района. Глава района передал его родным орден Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 159 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Новошахтинска сообщила о гибели двух военных на Украине", "Уроженец Северной Осетии погиб на Украине", "Мэр Кизилюрта сообщил о гибели на Украине своего племянника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июня 2022, 20:17

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