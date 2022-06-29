Власти Дагестана сообщили о гибели военного на Украине

29 июня 2022, 15:30

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Велибег Яхбяев из села Яргиль погиб на Украине, сообщила администрация Хивского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 157 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там 156 уроженцев Дагестана. а том числе уроженцев Хивского района Мавзудина Зульфикарова, Гюльмагомеда Калабекова, Ремика Салихова и Ямудина Асланова.

Ордена Мужества вручены родным пяти погибших в ходе военной операции на Украине военнослужащих - Мавзудина Зульфикарова , Гюльмагомеда Калабекова, Ремика Салихова и Ямудина Асланова, и уроженца села Яргиль Велибега Яхьяева, сообщила администрация Хивского района.

Глава района Ярмет Ярметов выразил соболезнования родным погибших и пообещал поддержку их семьям. "У многих погибших ребят остались дети, которых предстоит поставить на ноги. (...) Руководством республики взяты на себя все обязательства, чтобы поддержать детей, дать им достойное образование", — приводятся его слова в сообщении от 28 июня в Telegram-канале районной администрации.

О гибели уроженца села Велибега Яхьяева в Telegram-канале и на сайте администрации Хивского района ранее не сообщалось.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 157 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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