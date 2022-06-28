28 июня 2022, 15:44

Отцам двух погибших на Украине хасавюртовцев переданы ордена

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ахмед Тамазаев и Чингиз Мирзоев погибли на Украине, их родителям переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Хасавюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 156 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Камилух Тляратинского района Руслан Исрапилов стал 154-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Чингиз Мирзоев и Ахмед Тамазаев погибли на Украине, их отцам переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Хасавюртовского района. Глава района Арсланбек Алибеков выразил соболезнования родным погибших, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Подробности о погибших, в том числе род войск и звание, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 156 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Кадыров отчитался о создании батальона "Запад-Ахмат"", "Администрация Правобережного района сообщила о гибели лейтенанта на Украине", "Власти Хасавюртовского района сообщили о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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  • Уроженец Тляратинского района погиб на Украине

    Житель села Камилух Руслан Исрапилов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 154 уроженцев Дагестана.

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