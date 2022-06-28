Отцам двух погибших на Украине хасавюртовцев переданы ордена

28 июня 2022, 15:44

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Ахмед Тамазаев и Чингиз Мирзоев погибли на Украине, их родителям переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Хасавюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 156 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Камилух Тляратинского района Руслан Исрапилов стал 154-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Чингиз Мирзоев и Ахмед Тамазаев погибли на Украине, их отцам переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Хасавюртовского района. Глава района Арсланбек Алибеков выразил соболезнования родным погибших, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Подробности о погибших, в том числе род войск и звание, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 156 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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