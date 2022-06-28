28 июня 2022, 12:22

Уроженец Тляратинского района погиб на Украине

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Житель села Камилух Руслан Исрапилов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 154 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомедсайгид Магомедов из села Алмак Казбековского района стал 153-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Камилух Руслан Исрапилов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. Глава района Магомед Абдулаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащего от имени главы Дагестана Сергея Меликова, правительства республики и жителей Тляратинского района, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Подробностей о погибшем, в том числе о его звании и роде войск, в сообщении не приводится.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 154 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Хасавюртовского района сообщили о гибели земляка на Украине", "На Украине погибли не менее 150 силовиков из Дагестана", "На Украине погибли не менее 150 силовиков из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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