01 июля 2022, 18:35

Власти сообщили о гибели двух волгоградцев на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нурлан Татиев и Алексей Дмитриев погибли на Украине, сообщила администрация Палласовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 46 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Чернобаев стал 44-м уроженцем Волгоградской области,  гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженцы Палласовского района Нурлан Татиев  и Алексей Дмитриев погиби на Украине, их родным были вручены ордена Мужества, сообщила 30 июня администрация Палласовского района в своем Telegram-канале.  

Нурлану было 39 лет, он служил  разведчиком-радиотелефонистом взвода глубинной разведки, пишет 29 апреля "Блокнот. Волгоград".

Алексею Дмитриеву было 24 года, он служил в звании рядового по контракту, проинформировало 28 апреля издание V1.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два уроженца Майкопа погибли на Украине", "Старший матрос из Сочи посмертно награжден орденом Мужества", "Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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