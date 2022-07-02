Уроженец Кубани погиб на Украине

02 июля 2022, 17:59

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Кубанец Максим Калемин погиб на Украине, сообщил глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 31 уроженца Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Матвей Паракевич стал 30-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Приморско-Ахтарского района Максим Калемин погиб на Украине, сообщил глава района Максим Бондаренко. Родным погибшего передан орден Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале главы района от 1 июля. Другая информация о погибшем, в том числе его возраст, звание, род войск, в сообщении не указана.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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