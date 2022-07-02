02 июля 2022, 17:59

Уроженец Кубани погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кубанец Максим Калемин погиб на Украине, сообщил глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 31 уроженца Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Матвей Паракевич стал 30-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Приморско-Ахтарского района Максим Калемин погиб на Украине, сообщил глава района Максим Бондаренко. Родным погибшего передан орден Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале главы района от 1 июля. Другая информация о погибшем, в том числе его возраст, звание, род  войск, в сообщении не указана.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Из Грозного на Украину отправилась очередная группа добровольцев", "Глава Ставрополя сообщил о гибели семи военных на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 июля 2022, 17:05

  • Жители Нагорного Карабаха пожаловались на ухудшение качества мобильной связи

    Компания "Вива-МТС" с 1 июля оказывает услуги в Нагорном Карабахе по тарифам роуминга, глава непризнанной республики пояснил, что у компании не было лицензии для работы на этой территории. При довольно высоких тарифах качество связи у единственного оператора "Карабах Телеком" осталось низким, а мобильный интернет зачастую недоступен, пожаловались жители.

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