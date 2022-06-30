Старший матрос из Сочи посмертно награжден орденом Мужества

30 июня 2022, 12:44

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Власти Сочи вручили орден родителям погибшего старшего матроса Матвея Паракевича. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 30 уроженцев Кубани.

Как сообщал "Кавказский узел", во время спецоперации на Украине погиб ефрейтор Михаил Меньшенин из поселка Узловой под Армавиром, сообщили 18 июня местные власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Краснодарского края.

Матвей Паракевич проходил службу по контракту в войсках спецназа ВМФ. В марте этого года военнослужащий погиб. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества. Награду его родителям вручили заместитель главы города Максим Цыганеш и военный комиссар Сочи Александр Чухба, сообщает 29 июня пресс-служба администрации курорта на портале города Сочи.

В 2021 году, после возвращения из армии, молодой сочинец принял решение продолжить военную службу по контракту.

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