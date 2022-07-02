Суд в Баку отказал Эльчину Мамеду в досрочном освобождении

02 июля 2022, 11:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сабунчинский райсуд в Баку отказал правозащитнику и журналисту Эльчину Мамеду в условно-досрочном освобождении после отбытия им половины срока заключения. Защита анонсировала апелляцию, а мать Мамеда сообщила, что он продолжает голодовку с требованием об освобождении.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая Эльчин Мамед объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына. После просьбы правозащитников о его помиловании 10 мая Мамед прекратил голодовку в колонии. 27 июня Мамед в преддверии рассмотрения в судах его обращений об условно-досрочном освобождении (УДО) вновь объявил голодовку. 29 июня азербайджанские правозащитники поддержали требование освободить Эльчина Мамеда.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

1 июля Сабунчинский районный суд рассмотрел обращение Эльчина Мамеда об условно-досрочном освобождении (УДО) в связи с отбытием половины срока наказания в отсутствие его адвоката.

"Обращения об УДО рассматриваются на выездных заседаниях судов в колониях. На этих заседаниях присутствие адвоката не обязательно, поскольку судьи поточным методом рассматривают сразу несколько, а порой десятки обращений и для них достаточно заслушивание самого осужденного и представителя колонии, а правовое обоснование допустимости УДО содержится в самом заявлении. В связи с участием на другом процессе я не смог присутствовать на заседании. Но, позже из суда мне сообщили, что УДО не удовлетворено. Это было ожидаемым, поскольку комиссия пенитенциарной службы выдало негативную характеристику. Мы считаем ее предвзятой, а на решение суда подадим апелляционную жалобу", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы.

По его словам, 13 июля Верховный суд Азербайджана рассмотрит кассационную жалобу на отказ в УДО по отбытию одной трети срока наказания.

При этом он не уточнил, продолжает ли голодовку Эльчин Мамед. "Мы, с ним по телефону не говорили, а из-за чрезмерной загруженностью делами, я не имел возможности посетить его в колонии", – сказал Намазлы.

Мать Эльчина Мамеда Рахила Мамедова сообщила, что он продолжает голодовку. "После начала голодовки Эльчин не звонил домой. 28 июня я была у начальника колонии N16. Он признал, что Эльчин проводит голодовку, и они потому его изолировали и посадили в карцер. Начальник сказал, что голодовка опасна для здоровья Эльчина с учетом наличия у него нескольких хронических болезней. Я тогда спросила его, почему же они в таком случае выдали ему негативную характеристику" – рассказала Рахила Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, начальник колонии ей не ответил. "Он в ответ пожал плечами и показал пальцем вверх, мол, указание спущено сверху и якобы мой сын не извинился перед потерпевшей. А за что, он должен извиняться перед ней – он ее не бил, не оскорблял. Эльчин и не наносил ей материального ущерба. Как силовики сами подложили ему в офис драгоценности, так и забрали их. За что извиняться? Я не понимаю такой жестокости в отношении моего сына. Уже два года 3 месяца в тюрьме", – посетовала Мамедова.

Она добавила, что сведения о том, что Эльчин Мамед продолжает голодовку, она получает через других заключенных, когда те звонят свои родным и просят передать информацию. "Эльчина хотя бы в санчасть перевели бы. Ведь карцер это помещение для наказания и там, в маленькой камере, больному голодающему человеку вообще тяжело", – подчеркнула Мамедова.

Она заявила, что уже разуверилась обращаться в какие-либо инстанции. "Куда бы я ни обращалась – президенту, руководителям правоохранительных органов, суды, никакого результата нет. Уповаю только на Аллаха. Если с Эльчином что-то случится, то это будет на совести государства", – сказала Рахила Мамедова.

Получить комментарий в Пенитенциарной службе Азербайджана в связи с выходным днем не удалось. Сотрудник Сабунчинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сведения о том, что прошение об УДО Эльчина Мамеда было отклонено.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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