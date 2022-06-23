Талех Багирзаде и его сторонники прекратили голодовку в тюрьмах Азербайджана

23 июня 2022, 19:06

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде на 20-е сутки прекратил голодовку и призвал к этому своих единомышленников. Власти не отреагировали на акцию, однако она привлекла внимание общества к проблеме, указала его жена Лейла Исмаилзаде.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 16 июня в акции принимали участие 12 верующих, 10 из которых находятся в заключении.

Талех Багирзаде сегодня прекратил голодовку и призвал к тому же своих сторонников. Его обращение было распространено ДМЕ на странице заместителя председателя организации Эльчина Гасымова в Facebook*. "Сегодня я прекращаю голодовку с учетом обращений известных уважаемых в обществе людей, а также с учетом проблем, возникших в результате этой акции у наших мужественных братьев в тюрьмах и с учетом беспокойства их дорогих близких", - говорится в обращении Багирзаде.

Однако, по его словам, "борьба не прекращается". "Пока не будут наказаны оскорбившие Аллаха, пока не прекратятся случаи пыток и бесчеловечного обращения со стороны правоохранительных органов и не будут привлечены к ответственности те, кто творят этот произвол, каждую пятницу будут проводиться мирные акции протеста", - указано в заявлении. Багирзаде призвал своих сторонников, проводивших голодовку, прекратить ее.

Обращение Багирзаде сегодня было передано участникам голодовки через членов их семей, к вечеру все участники акции голодовки в тюрьмах и на свободе прекратили акцию, сообщил Эльчин Гасымов. "К сожалению, у многих за время голодовки возникли проблемы со здоровьем, и понадобится время для восстановления здоровья", - сказал Гасымов.

Глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла также подтвердила сообщение о прекращении голодовки верующими. "Изначально было условлено, что верующие прекратят голодовку, если акцию остановит Багирзаде. Их близким была предоставлена возможность по телефону сообщить о том, что Багирзаде прекратил голодовку, и они (другие участники голодовки) также закончили акцию", - заявила Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, большинство участников акции держали голодовку до конца. "За время акции в голодовке приняли участие в тюрьмах и на свободе более 20 человек. Большинство из них голодали по 14-18 дней и завершили акцию сегодня. В частности, по 17-18 дней голодали члены ДМЕ Аббас Гусейн, Джахад Бабакишизаде, Джаббар Джаббаров, Сейфаддин Ширинов, фигурант "Гянджинского дела" Фирудин Зейналов. Сегодня также завершили голодовку Афган Аббасов, Вугар Алиев, Эльшан Аббасов. Они голодали чуть меньше. Лишь немногие досрочно завершили акцию. К примеру, Рази Аббасов три дня назад прекратил голодовку. Но он первые четыре дня проводил сухую голодовку, и его состояние резко ухудшилось. У тех, кто голодал долго, также возникли проблемы со здоровьем. Три дня назад Аббас Гусейн упал в обморок и ударился головой об угол стены", - сказала Абдулла.

Супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде подтвердила прекращение мужем голодовки. "Талех сегодня позвонил и сообщил, что прекращает голодовку. Он передал обращение, которое распространено уже руководством ДМЕ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, за время голодовки у ее мужа возникли серьезные проблемы со здоровьем. "У Талеха уже неделю не спадает температура. В последние дни он сильно ослаб. Голос его едва был слышен. У него были сильные головные боли, головокружения. Но никакой реакции на его голодовку от госорганов не последовало. Представители омбудсмена не приходили к нему. Только сегодня пришли к нему представители Красного Креста. В то же время голодовка вызвала большой резонанс в обществе. Многие известные люди в обществе, в том числе богословы, обратились к Талеху с просьбой прекратить акцию. Были проведены мирные акции протеста, флешмобы в поддержку требований Талеха, требования поддерживались в социальных сетях. И в этом смысле акция удалась", - сказала Исмаилзаде.

"В настоящее время в исправительных учреждениях и СИЗО голодающих нет", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Пенитенциарной службе.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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