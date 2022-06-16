12 человек участвуют в голодовке в поддержку требований Талеха Багирзаде

16 июня 2022, 19:35

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 13-е сутки проводит голодовку с требованием наказания силовиков за богохульство. Помимо Багирзаде в акции принимают участие 12 верующих, 10 из которых находятся в заключении. однако власти пока не отреагировали на их требования.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 10 июня в голодовке из солидарности с Багирзаде участвовали еще 10 заключенных. При этом состояние Багирзаде ухудшилось.

Оскорбления Бога могут квалифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), но богохульство вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Талех Багирзаде пояснил позднее, что для него важно не столько наказание этих людей, сколько их признание ошибки и покаяние. "По словам Талеха, главным для него является признание государством самого факта богохульства и начало расследования", - рассказал 10 июня адвокат осужденного Бахруз Байрамов.

Талех Багирзаде позвонил сегодня домой, сообщила его жена Лейла Исмаилзаде. "Талех уже 13-е сутки проводит голодовку. Он сегодня позвонил из гобустанской тюрьмы. Талех сказал, что у него по-прежнему, вот уже пять дней, не спадает температура. Голос Талеха звучал слабо, у него периодически происходят головокружения", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, муж находится под медицинским наблюдением. "Талеху несколько раз в день меряют температуру, кровяное давление. Никаких лекарств Талех не принимает. Давление у него сейчас относительно стабильное. Но в течение дней иногда поднимается-падает", - отметила Исмаилзаде.

Лидер ДМЕ намерен продолжать голодовку, добавила она.

К голодовке присоединились новые участники, сообщила глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла. "После шести суток голодовки в связи с ухудшением состояния здоровья в 11-й колонии акцию прекратили Аллахверди Рузбекар и Фариз Мамедов. Но нам стало известно об участии в голодовке и присоединении к акции новых лиц. Так, 15 июня к акции присоединились верующие Вугар Алиев и Эльдар Абдуллаев. Правда, они находятся на свободе. Также нам сказали, что к голодовке в разные дни присоединились содержащиеся в заключении Рази Гумбатов, Эльшан Аббасов, Афган Аббасов, Эльшад Ибрагимов. Дело в том, что с тюрьмами нет постоянной связи и присоединившиеся к акции заключенные сообщают об этом близким, когда у них наступает день телефонного разговора. Более того, оказывается информация Пенитенциарной службы о прекращении голодовки членом ДМЕ Джаббаром Джаббаровым после госпитализации оказалась ложной. Два дня назад он позвонил домой и заявил, что продолжает голодовку", - отметила Абдуллаева.

По данным Абдуллаевой, член ДМЕ Аббас Гусейн проводит голодовку 11-е сутки, другой член этого же движения Джаббар Джаббаров – 10-е сутки. Осужденный по "гянджинскому делу" Фирудин Зейналов голодает 10-й день. Активисты ДМЕ Сейфаддин Ширванов и Джахад Бабакишизаде – проводят голодовку соответственно девять и восемь дней, верующие Вели Аллахвердиева, Эльшад Ибрагимов и Эльшан Аббасов - шестые сутки. Член ДМЕ Рази Гумбатов – четвертые сутки, верующий Афган Аббасов – третьи сутки. Вторые сутки на свободе проводят голодовку верующие Вугар Алиев и Эльдар Абдуллаев.

"За исключением Талеха Багирзаде, за другими участниками акции в тюрьмах нет медицинского наблюдения, их не изолировали от других заключенных. При этом Рази Гумбатов проводит сухую голодовку. Узнав об этом, Талех Багирзаде просил передать ему настоятельный призыв пить воду. Сегодня брат Рази Гумбатова сообщил ему об этом", - заявила Абдуллаева.

Зампред ДМЕ Эльчин Гасымов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в голодовке помимо Талеха Багирзаде принимают участие 12 человек. По его словам, власти пока не отреагировали на акцию.

"Голодовка не связана с личными проблемами участников акции. Речь идет об оскорблении Аллаха, нашей религии. С самого начала мы хотим решения вопроса мирными методами, без противоправных действий. Голодовка - мирная форма протеста. Мы отправляли открытое письмо президенту Азербайджана, просили его разобраться в этом вопросе. Мы делаем все возможное, чтобы решить вопрос в цивилизованной форме. Но похоже, что правительство не заинтересовано в этом. Никакой реакции нет. Пусть хотя бы выйдут и дадут обещания народу, что вопрос об оскорблении Аллаха будет расследован", - продолжил Гасымов.

Несмотря на многократные попытки получить комментарии в Пенитенциарной службе, дозвониться до отдела общественных связей ведомства корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые не признали вину и жаловались на пытки. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными.

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