Состояние Багирзаде ухудшилось на десятые сутки голодовки

13 июня 2022, 14:30

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Осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде сообщил об ухудшении состояния на десятые сутки голодовки, но пока отказывается от помощи врачей, рассказала его супруга. Голодовку солидарности с Багирзаде проводят еще 10 заключенных в азербайджанских тюрьмах, сообщили в Комитете защиты прав исламистов.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 10 июня в голодовке из солидарности с Багирзаде участвовали еще 10 заключенных.

Оскорбления Бога могут квалифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), но богохульство вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Талех Багирзаде пояснил позднее, что для него важно не столько наказание этих людей, сколько их признание ошибки и покаяние. "По словам Талеха, главным для него является признание государством самого факта богохульства и начало расследования", - рассказал 10 июня адвокат осужденного Бахруз Байрамов.

На десятые сутки голодовки у Талеха Багирзаде возникли проблемы со здоровьем, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга осужденного Лейла Исмаилзаде. "Сегодня Талех позвонил домой. Уже по его голосу чувствовалось вялость, изможденность. Как оказалось, у него вот уже два дня повышенная температура тела. У Талеха уже возникли головокружения, периодически происходят помутнения в глазах", - рассказала она.

Багирзаде находится под наблюдением тюремных врачей, но пока отказывается от медицинской помощи, добавила она. "Талех сказал, что пока воздерживается от медицинской помощи и чувствует в себе силы продолжать акцию, обходясь без этого. Талех полон решимости продолжать голодовку, пока не накажут сотрудников правоохранительных органов, оскорбивших Аллаха", - рассказала Исмаилзаде.

По данным на 13 июня, помимо Багирзаде в знак поддержки его требований голодовку в тюрьмах проводят еще семь осужденных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдуллаева.

"Восьмые сутки голодает помощник Багирзаде в ДМЕ Аббас Гусейн. Другие активисты ДМЕ – Сейфаддин Ширванов и Джахад Бабакишизаде - проводят голодовку соответственно шестые и пятые сутки. Осужденный по Гянджинским событиям Фирудин Зейналов участвует в голодовке вот уже семь дней. Четвертые сутки проводят акцию Аллахверди Рузбекар и Фариз Мамедов. Оба из них содержатся в 11-й колонии. Вместе с ними в этой колонии акцию начали еще четверо осужденных, но под давлением они вынуждены приостановить голодовку. И еще вчера (12 июня) к акции присоединился еще один верующий Вели Аллахвердиев", - рассказала Арзу Абдуллаева.

Сотрудник Пенитенциарной службы воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на отсутствие информации о голодовках в тюрьмах.

Напомним, 25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Нардаран". Подсудимые не признали вину и жаловались на пытки. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

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