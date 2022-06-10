Шесть заключенных начали голодовку в поддержку Багирзаде

10 июня 2022, 20:32

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К объявленной лидером Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талехом Багирзаде голодовке в тюрьмах Азербайджана присоединились еще шесть верующих, всего участие в акции принимают 11 человек. Багирзаде добивается обнародования имен силовиков, совершивших богохульство, и их раскаяния по традициям Ислама.

Как писал "Кавказский узел", осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 3 июня объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве. Члены движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов и Джаббар Джаббаров, а также журналист Полад Асланов, находящиеся в заключении в Азербайджане, 6 июня начали голодовку в знак солидарности с Талехом Багирзаде. К голодовке Багирзаде присоединились осужденный по "гянджинскому делу" Фирудин Зейналов и члены ДМЕ Сейфаддин Ширванов и Джахад Бабакишизаде. 9 июня акцию прекратили Джаббар Джаббаров и Полад Асланов.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

В последний раз Талех Багирзаде звонил домой 8 июня, рассказала его жена Лейла Исмаилзаде. "Талех тогда сказал, что самочувствие у него нормальное. Но я почувствовала в его голосе напряжение. Талех сказал, что будет продолжать голодовку до тех пор, пока не будут наказаны сотрудники правоохранительных органов. Он считает, что прежде всего официальные органы должны признать факт оскорбления Бога, назвать имена этих лиц и провести расследование и вынести то, наказание, которое полагается по законам государства. Но какого-то конкретного требования относительно наказания у Талеха нет. Он проводит голодовку не для мести, а во имя уважения к Аллаху и чувствам мусульман", - сказала Исмаилзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Исмаилзаде сообщила, что Багирзаде содержится в одиночной камере. "Талех 4 июня объявил голодовку и 5 июня числа написал официальное заявление руководству. В тот же день он официально сдал сотрудникам Гобустанской тюрьмы все имеющиеся у него продукты. Он нет принимает пищу, и пьет только воду" , - сказала Л.Исмаилзаде.

По ее словам, Талех Багирзаде после начала голодовки не имел жалоб на содержание и обращение с ним. "Сегодня (10 июня) он по графику должен был позвонить. Но уже вечер (19.00 местного времени, 18.00 мск), он еще не позвонил", - отметила супруга.

Адвокат Бахруз Байрамов посетил Талеха Багирзаде 8 июня. "Конечно, я как защитник просил его прекратить голодовку из-за последствий для здоровья. Я ему сказал, что известные в обществе деятели все равно досрочно выходят на свободу в виду большого резонанса их дел и можно ожидать и его скорейшего освобождения. Я привел пример моего бывшего подзащитного Салеха Рустамова, который 40 дней голодал, и теперь после освобождения во время обследования в Москве у него выявились серьезные проблемы со здоровьем. Однако Талех Багирзаде ответил мне, что проводит голодовку не из-за своего личного освобождения. Он сказал, что как мусульманин требует наказания должностных лиц, оскорбивших Бога", - сказал адвокат.

По словам адвоката, Багирзаде требует покаяния силовиков, которые совершили богохульство. "Он сказал, что достаточно будет если госорганы назовут их имена и они публично совершат покаяние – тавбу. То есть для Талеха Багирзаде важнее не столько наказание этих людей, сколько признание ими своей ошибки. Он считает, что это имело бы морально-воспитательное значение и впредь никто таких вещей не совершал бы. По словам Талеха, главным для него является признание государством самого факта богохульства и начало расследования. Это, на его взгляд, было бы месседжем чиновникам и силовикам не играть с чувствами верующих, осознание последствий за такие действия", - сказал адвокат Байрамов.

Тавба или тауба (tauba) в переводе с арабского означает "покаяние", то есть это раскаяние человека обращенное ко Всевышнему Аллаху с просьбой о прощении и сожалением за совершенные грехи. Тауба должно сопровождаться намерением больше никогда не совершать такого греха, следует из информации, опубликованной на странице в Facebook* в сообществе "Ислам в Азербайджане".

Адвокат добавил, что в уголовном и административном законодательстве не предусмотрены меры ответственности за оскорбление Бога. "Тут может идти речь о нарушении профессиональных этических норм и дисциплинарном наказании", - сказал адвокат.

По словам Байрамова, 8 июня самочувствие Багирзаде было нормальным. "Он не жаловался на условия содержания и плохое обращение с ним, после начала голодовки. Потом нас вместе пригласил и начальник колонии. Беседа шла в вежливой форме. Он также предложил Талеху Багирзаде прекратить голодовку, позаботиться о своем здоровье", - сказал адвокат. По словам защитники, Багирзаде заявил, что все же продолжит голодовку.

10 июня к голодовке присоединились еще шесть заключенных колонии № 11 Мирюсиф Джавадов, Фариз Мамедов, Аваз Гамзаев, Аллахверди Рузбекар, Миргасан Гасанов и осужденный по имени Мухтар, сообщил заместитель председателя ДМЕ Эльчин Гасымов. По его словам, они поддерживают требование о наказании должностных лиц, оскорбивших Бога.

Аббас Гусейн, Джахад Балакишизаде, Фирудин Зейналов и Сейфаддин Ширванов продолжают голодовку, пока серьезных проблем у них со здоровьем не возникло, рассказал Гасымов.

Он отметил, что участники голодовки проводят акцию в знак солидарности с Талехом Багирзаде. "То есть все поддерживают требование Талеха Багирзаде, чтобы государство признало факт оскорбления Бога, назвало имена этих лиц, провело расследование и назначило то наказание, которое предусмотрено законодательством Азербайджана. Какого-либо другого наказания, выходящего за рамки азербайджанского законодательства Багирзаде и другие солидарные с ним участники голодовки не требуют. Более того, если лица, оскорбившие Аллаха, совершат покаяние, признают ошибочность своих действий, то и в наказании отпадет необходимость. В исламе есть институт тавба. Он предусматривает прощение грехов, если человек раскаялся и сожалеет о своих поступках. Для этого достаточно публичного покаяния – признания ошибок и демонстрации намерения больше не повторять их", - пояснил Гасымов.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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