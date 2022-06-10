Преследование оппозиционера Алиева подчеркнуло нетерпимость властей Азербайджана к критикам

10 июня 2022, 15:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель "Партии граждан и развития" Али Алиев, объявивший голодовку в знак протеста против третьего обвинения, в последнее время усилил критику в адрес властей, и это стало причиной его преследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня два заместителя председателя "Партии граждан и развития" – Заур Гасымов и Зейнал Абдуллаев - объявили голодовку в знак солидарности с лидером партии Али Алиевым, протестующим против уголовного преследования.

13 января суд приговорил Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова, также обвинившего оппозиционера в клевете. 27 мая стало известно, что бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Али Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. Он считает, что обвинения специально инициируются подряд, чтобы продлевать его тюремное заключение, а за жалобами частных обвинителей кроются цели властей наказать его за критику.

Однопартийцы Алиева продолжают голодовку в офисе

В офисе партии третьи сутки продолжается голодовка 57-летнего Зейнала Абдуллаева и 33-летнего Заура Гасымова, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя партии Дильгюша Гюлюмджан.

По ее словам, они отказались от приема пищи, но не принимают какие-либо поддерживающие препараты. "Нет никаких поддерживающих веществ, наши коллеги пьют только воду", - сказала Гюлюмджан, добавив, что проблем со здоровьем у голодающих пока не возникло.

Голодовка круглосуточно проводится в офисе партии, и желающие могут навестить Абдуллаева и Гасымова в любое время, подчеркнула она. "Журналисты могут в любой момент брать видеоинтервью у участников голодовки", - заявила Дильгюша Гюлюмджан.

В частности, вечером 8 июня онлайн-видеоинтервью у Заура Гасымова взяла проживающая в США журналистка Севиндж Османгызы для своего YouTube-канала "Османгызы ТВ", а в офисе партии видеоинтервью записали журналисты из азербайджанской службы "Голоса Америки", уточнила она. "Приходили и другие журналисты. Наши двери открыты для всех", - сказала Гюлюмджан.

Врачебного контроля над участниками голодовки пока нет. "Мы сами в медучреждения не обращались [с сообщением] о голодовке, информировали только Бакинский офис Международного комитета Красного Креста. Но мы проводили пресс-конференцию, давали интервью, и госорганы знают о голодовке. Пока никакой реакции нет", - отметила Гюлюмджан.

Конкретное решение о других акциях протеста, помимо голодовки, пока не принято, добавила она. "Если понадобится, мы проведем уличную акцию протеста. Мы уже дважды обращались с уведомлением в Исполнительную власть, но получили отказ. В третий раз уже обращаться не будем и проведем акцию без согласования. Но пока конкретного решения о проведении пикета или митинга нет", - сказала Гюлюмджан.

У однопартийцев нет информации о том, продолжает ли голодовку сам Алиев и каково его самочувствие, добавила она. "Али Алиев не может с нами связаться. Нам не дают ни свиданий с ним, ни телефонных разговоров. Адвокаты также пока не имели возможности посетить его, потому что у них очень много других дел, и в эти дни они были заняты ими. 8 июня в провластных СМИ была распространена информация о том, что Али Алиев якобы приостановил голодовку до объявления результатов лингвистической экспертизы. Мы этой информации не доверяем. Она может быть провокацией. Мы в партии голодовку продолжаем, пока не будет информации от самого Али Алиева", - сказала Гюлюмджан.

О том, что Али Алиев прекратил голодовку после беседы с руководством Бакинского СИЗО, сообщило 8 июня азербайджанское издание Unikal.org.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе относительно голодовки Алиева не удалось, в отделе общественных связей на телефонные звонки не отвечали, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Преследованиям Алиева предшествовало ужесточение его критики в адрес властей

"Партия граждан и развития" выступает за построение в Азербайджане демократического правового государства, заявила Дильгюша Гюлюмджан. "Мы за то, чтобы Азербайджан был сильным, независимым государством. Хотя наша партия является политической организацией европейского или американского типа, но мы не желаем, чтобы Азербайджан зависел от Запада, равно как и от России. С учетом культурной близости мы выступаем за тесные политические, экономические, культурные связи с Турцией и тюркскими государствами", - пояснила она.

"Партия граждан и развития" - националистическая, но это "национализм демократический", подчеркнула Гюлюмджан. "Мы не за ущемление прав других народов. Однако мы и против экспансии других культур. Али Алиев, к примеру, выступал против увеличения русскоязычных школ и классов. Мы не против России и считаем, что с ней у нас должны быть добрососедские отношения. Но учеба на русском или других языках отрывает наших детей от наших национальных корней, духовных ценностей. Али Алиев был также против единоличного российского миротворчества в Карабахе. Он говорил, что Россия - союзник Армении и потому не может быть единоличным посредником. Он предлагал, чтобы наряду с Россией в этом процессе участвовала и Турция", - рассказала она.

В сентябре 2020 года Али Алиев в видеоинтервью сайту musavat.com выступал против школьного образования на русском языке в Азербайджане. "Кто хочет получить образование на русском языке, пожалуйста, пусть идет за собственные средства учится в частных школах, как это сейчас в англоязычных школах… В Азербайджане государственный язык - азербайджанский и получение обязательного образования на других языках должно быть запрещено", - привел корреспондент "Кавказского узла" сказанные тогда слова Алиева. В январе 2021 года в интервью азербайджанскому телеканалу ARB Алиев критиковал размещение российских миротворцев в Азербайджане. "Миротворческую миссию должны выполнять несколько государств или международные организации", - сказал он тогда.

Алиев "далеко не маргинальный националист", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "Али Алиев интеллектуал, врач по образованию, длительное время преподавал в медицинском университете. Али Алиев был активным участником национально-демократического движения в Азербайджане, длительное время был в руководстве одной из первых партий Азербайджана – Партии национальной независимости. В середине 2000-х годов из-за разногласий, которые были не идеологического характера, а тактического – взгляда на взаимоотношения с властью, Алиев ушел из партии и создал ПГР, которая последовательно в оппозиции к власти... Но его нельзя считать каким-то радикальным ультранационалистом", - рассказал он.

В последние годы Алиев усилил критику в адрес властей страны, добавил Тюркель. "Он, в общем-то, всегда был критиком власти. Но в последние годы Али Алиев стал более медиа-активным и еще более резким в критике власти. Видимо, он хотел занять какую-то нишу на фоне общей политической стагнации. Власти же не заинтересованы, чтобы на зачищенном политическом поле появлялись бы какие-то новые оппозиционные силы", - сказал политобозреватель.

Схожее мнение высказал член Азербайджанского национального общественного комитета по Евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Али Алиев, безусловно, националист. Но его национализм - не пугающий своей махровостью, нетерпимостью к другим народом. Он все же политик демократической направленности, этакий националист европейского толка. В последние годы он стал более активнее критиковать власти. Он был частым гостем на различных YouTube-каналах и прежде всего на нелюбимом властями популярном канале «Османгызы ТВ» журналистки Севиндж Османгызы, вещающем из США. Конечно же, не в интересах властей, в то время как они фактически нейтрализовали традиционную оппозицию в лице партий Народного фронта и «Мусават», чтобы появился какой-то новый политический центр притяжения протестной части общества. С другой стороны, Али Алиев резко критиковал власти за тесные партнерские связи с Россией, и как бы дискредитировал внешнеполитические приоритеты правительства, которые направлены на поддержание баланса между всеми мировыми центрами силы", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас в 300 из 4000 школ Азербайджана ведется преподавание на русском языке, при этом на русском языке получают образование 156 тысяч детей, что составляет 10 процентов от общего числа школьников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования Азербайджана. За последние пять лет количество учащихся в русских школах Азербайджана возросло с 90 тысяч до 150 тысяч, каждый десятый школьник получает образование на русском языке в государственных школах, пишет 4 июня на своем сайте "Би-би-си". Источник в Госкомстате Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что итоги переписи 2019 года еще не подведены, а по данным переписи 2009 года, русский язык в качестве родного указали 122 449 из 8 922 447 человек, принявших в ней участие, то есть примерно 1,3% населения.

Напомним, поводом для частных исков двух пограничников к Али Алиеву стали его скептические слова о крушении 30 ноября 2021 года вертолета Госпогранслужбы, во время которого погибли 14 человек, еще два офицера получили травмы. Политики и правозащитники в Азербайджане осудили приговор Али Алиеву, назвав это дело "политическим заказом". Общественный Комитет защиты прав счел арест Алиева атакой на свободу выражения. Евросоюз отреагировал на просьбу комитета содействовать в прекращении уголовного преследования оппозиционера. Вашингтон призвал власти Азербайджана уважать международные обязательства, в том числе право на свободу выражения.

Третье дело Алиева было возбуждено по жалобе Рамиза Геюшева, который считает, что после появления его интимных кадров в интернете Алиев заочно оскорбил его в видеоинтервью YouTube-каналу Bumerang Media, опубликованном в сентябре 2021 года.

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