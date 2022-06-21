Правозащитники сочли суровым наказание для религиозных активистов в Азербайджане

21 июня 2022, 12:39

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Трое религиозных активистов, задержанные в Сумгаите за надпись на стене в поддержку требований Талеха Багирзаде, получили десять суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Глава Комитета защиты прав исламистов и бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана назвали такое наказание слишком суровым.

Как писал "Кавказский узел", трое религиозных активистов были задержаны в Сумгаите 18 июня после того, как написали на стене в общественном месте лозунг "Наказать ругателей Аллаха!" в поддержку требований Талеха Багирзаде. Один из них 19 июня получил десять суток ареста, еще двое содержались в отделениях полиции Сумгаита.

3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 16 июня в голодовке из солидарности с Багирзаде участвовали еще 12 заключенных. Оскорбления Бога могут квалифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), но богохульство вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Сумгаитский городской суд 20 июня приговорил к десяти суткам административного ареста и двух других задержанных - Вугара Алиева и Ниджата Алиева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла.

"Наконец, удалось выяснить статью обвинения, предъявленную им. Всем троим активистам вменили статью 510 КоАП - "мелкое хулиганство". Десять суток ареста - слишком суровое наказание за надпись на стене. Тем более, что они высказались по общественно значимой проблеме. Ведь оскорбление Аллаха силовиками вызвало возмущение у многих верующих. Мы считаем, что активисты вообще не заслуживают никакого наказания", - заявила Абдулла.

По ее словам, всех верующих судили без адвоката по выбору. "Активистов строго наказали за поддержку требований Талеха Багирзаде. Мы уточнили - все трое арестованных являются членами движения "Мусульманского единства". Они поддержали акцию голодовки Багирзаде. Вугар Алиев, будучи на свободе, продолжал голодовку. На момент задержания он четвертые сутки проводил голодовку. В тюрьмах продолжается голодовка верующих заключенных", - рассказала Абдулла.

Статья 510 КоАП Азербайджана (мелкое хулиганство) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 манатов (от 30 до 60 долларов) или административного ареста сроком до 15 суток.

Бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана, правозащитник Намизад Сафаров также считает необоснованным арест активистов за написание лозунга.

"Я не знаю, что написано в протоколе полиции о задержании и решении суда об аресте. Но написание лозунга, который не содержит ничего оскорбительного и вызывающего, не должно квалифицироваться как административное правонарушение. В современных городах изобилуют граффити различного содержания на стенах в публичных местах, и в демократических странах за это людей не арестовывают. Если даже полиция усмотрела в этом мелкое хулиганство, то могли бы ограничиться предупреждением или штрафом. Очевидно, что активистам назначили суровое наказание в виде 10 суток ареста из политических соображений - за поддержку требования осужденного лидера "Мусульманского единства" Талеха Багирзаде", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Сумгаитском городском суде подтвердили информацию об аресте активистов на десять суток. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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