Полиция Баку пресекла акцию в поддержку требований Багирзаде

22 июня 2022, 12:48

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Сотрудники полиции не позволили участницам акции, поддержавшим протест Талеха Багирзаде против оскорбления силовиками Аллаха, пройти к администрации президента Азербайджана.

3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 16 июня в голодовке из солидарности с Багирзаде участвовали еще 12 заключенных. Оскорбления Бога могут квалифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), но богохульство вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Около десяти верующих женщин попытались провести сегодня акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана с требованием наказать силовиков, оскорбивших Бога. Женщины собрались перед станцией метро "Ичери-шехер", чтобы пройти около 300 метров маршем к администрации президента. Однако прибывшие к станции метро наряды полиции преградили им путь. Офицер полиции призвал женщин выделить трех-четырех представителей для того, чтобы они отправились в приемное отделение администрации, передал корреспондент "Кавказского узла".

"[Во-первых,] мы живем в мусульманском государстве и признаем Аллаха. Во-вторых, информация об оскорблении Аллаха является фейком. В-третьих, если вы хотите передать президенту Азербайджана свои требования, то обратитесь в приемное отделение администрации главы государства в Наримановском районе Баку", - сказал представитель полиции, обращаясь к участницам акции протеста.

В ответ одна из протестующих, молодая женщина в хиджабе сказала, что государство должно наказать оскорбивших Аллаха. "Почти три недели наши братья в тюрьмах проводят голодовку и никакой реакции нет. Мы были в приемном отделении администрации президента - никакой реакции нет. Поэтому мы вышли сегодня на акцию протеста", - сказала она.

Другая женщина сказала, что, "если власти хотят добиться единства государства и религии, то должны освободить всех невинно арестованных верующих".

"Мой сын уже 19 дней голодает в тюрьме. У него не спадает температура. Ему очень плохо. Пусть накажут тех, кто оскорбил Аллаха, и наши сыновья прекратят голодовку", - сказала мать лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде.

Однако сотрудники полиции не позволили женщинам совершить марш к администрации президента и оттеснили их во внутрь станции метро "Ичери-шехер". Оттуда женщины направились в приемном отделении администрации президента в Наримановском районе.

Глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла, наблюдавшая за акцией, отметила, что "полиция пресекла мирный протест".

"Даже женщинам они не позволили пройти к администрации и высказать свои требования. Голодовка в тюрьмах продолжается. Состояние Талеха Багирзаде существенно ухудшилось. У него не спадает температура и в то же время понизилось давление. У Аббаса Гусейна, который проводит голодовку 17 дней, позавчера случился обморок, он упал и ударился головой, но он продолжает голодовку. У других голодающих также начались проблемы со здоровьем", - утверждает Абдулла.

Пенитенциарная служба Азербайджана не делает никаких заявлений по поводу сообщений о голодовке в тюрьмах. Представители ведомства недоступны для комментариев.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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