Правозащитники связали подготовку покушения на Мирзали с его высказываниями об Алиевых

23 июня 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подготовка во Франции покушения на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммеда Мирзали стала очередной попыткой запугать находящихся за рубежом критиков власти, уверены политэмигрант Эмин Ахмедбеков и политолог Ариф Юнус. Высказывания Мирзали в адрес властей неэтичны и оскорбительны, но физическая расправа с критиками власти недопустима, указали правозащитники Эльшан Гасанов и Хадиджа Исмайлова.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммада Мирзали. Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании".

На оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммеда Мирзали, проживающего во Франции, покушались и ранее. 14 марта 2021 года на Мирзали напал неизвестный, который нанес ему несколько ножевых ранений. Мирзали был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правозащитники тогда обвинили в нападении власти Азербайджана и заявили о серии подобных инцидентов, а также призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать эти происшествия.

Французская пресса связала задержание двух мужчин в Нанте с подготовкой покушения на Мирзали

О попытке покушения на Мухаммеда Мирзали во французском городе Нанте сообщили основные французские СМИ. Вслед за региональной прессой последовали репортажи на национальном уровне. Прокурор Анжера Эрик Буйяр сообщил изданию Ouest-France, что "на самом деле были арестованы двое мужчин, возможно, с конечным пунктом назначения в Нанте. Начато расследование по делу о грубом посягательстве на жизнь". Он подтвердил агентству AFP начало судебного расследования во вторник, 14 июня, уточнив, что "связь" c Мухаммедом Мирзали "на данном этапе не подтверждена". С тех пор новых официальных сообщений от полиции во французскую прессу не поступало, передает корреспондент "Кавказского узла".

Однако пресса открыто связывает задержание двух подозреваемых с покушением на Мухаммеда Мирзали со ссылкой на его собственные слова. Мирзали, в свою очередь, ссылается на то, что его проинформировала французская жандармерия.

"Двое вооруженных мужчин с разницей в два часа были остановлены на съезде с платной дороги Корзе, недалеко от Анже в направлении Нанта. Их связывало следующее: адрес, внесенный в GPS, оказался адресом Мухаммеда Мирзали, журналиста-блогера, критически настроенного по отношению к азербайджанскому режиму, беженца во Франции. Он сказал нам, что был проинформирован жандармами. Первый – по национальности азербайджанец, а второй – молдаванин турецкого происхождения", – сообщил 15 июня телеканал France3.

Приветствуя реакцию французского правосудия, окружение Мухаммеда Мирзали теперь надеется на политическую реакцию. Во время брифинга для прессы в мае 2021 года представители МИД Франции заявляли, что "имели возможность обсудить положение Мухаммеда Мирзали с Азербайджаном в контексте дипломатических контактов с этой страной", – напомнило 16 июня BFM TV.

Запугивание критиков властей стало одной из целей подготовки покушения на Мирзали

Покушение может быть местью за неудачное преследование Мирзали в суде Нанта, предположил азербайджанский политэмигрант Эмин Ахмедбеков. "Представители режима Алиева подали против Мирзали три иска о защите чести и достоинства во Франции. Хотят его публичных извинений и штрафа в размере одного евро. Первый процесс был уже 8 июня. Суд Нанта отклонил иск, отказав в возбуждении уголовного дела", – сообщил Ахмедбеков.

Иски направлены бывшим руководителем нефтяного консорциума Socar Ровнагом Абдуллаевым, который занимает пост заместителя министра экономического развития, а также его родными, указал Ахмедбеков. "Это государственные служащие. Фактически это подает государство само в лице президента. Франция, как демократическое государство, часть исков к рассмотрению принимает. В свое время Ильхам Алиев подал в суд на телеканал France2 за то, что его назвали диктатором. С тех пор они поумнели. Подают в суд через кого-то, чтобы их имена не светились", – рассказал политэмигрант.

Блогера Мирзали защищает полиция, сообщил Ахмедбеков. "Для Мирзали некоторые адвокаты работают бесплатно. Его защищают правозащитные организации. С 2020 года, с тех пор когда произошло первое покушение на Мирзали, он не выходит из дома, а если выходит, то только в сопровождении двух-трех телохранителей из полиции. В суде было много вооруженной полиции для его же безопасности", – указал он.

По мнению Ахмедбекова, несмотря на отсутствие официальных подтверждений из полиции, "все прекрасно знают, что заказ идет из Азербайджана". "Это покушение не первое", – напомнил он. По его словам, "в деле о покушении на Мирзали идет следствие, работают его адвокаты".

Ахмедбеков рассказал подробности задержания двух предполагаемых киллеров. "Одна группа ранее уже была поймана. Они содержатся в заключении в Нанте. Вторая группа, пойманная недавно – один гражданин Молдавии, гагауз по национальности, а второй – гражданин Азербайджана. (...) Покушение удалось предотвратить чисто случайно. Они попались на том, что (один из задержанных) ехал один человек с польскими номерами. Поскольку полиция подозревает, что наркотики во Францию поступают из Польши, жандармерия остановила машину, чтобы проверить на наличие наркотиков. При проверке собака почувствовала оружие. Проверили телефон, увидели адрес, фотографию, на навигаторе был вбит адрес Мирзали. Тут же выяснили, что есть сообщник. Стали ждать и остановили такую же машину такой же марки тоже с польскими номерами", – сказал он.

Эмин Ахмедбеков добавил, что цель покушения также и "запугать всех критиков [азербайджанских властей], которые находятся за рубежом". "За месяц до последней попытки покушения в Швейцарии до полусмерти был избит блогер Манаф Джалилзаде. Нападение может ожидать любого критика режима. Самая большая оппозиция из всех стран СНГ находится в Азербайджане. Однако большинство из них эмигрируют, получают убежище и больше не ведут никакой деятельности. А против тех, кто продолжает критику, таких как Мирзали, организуют травлю и покушения", - резюмировал Ахмедбеков.

Мирзали вызвал ярость властей Азербайджана резкими высказываниями

Поводом для покушения стали особенности высказываний Мирзали, в которых он употребляет нецензурную брань, сообщил руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии (Азербайджан-Нидерланды) Ариф Юнус. "Дело Мухаммеда Мирзали – лакмусовая бумажка. Я думаю, на него организуют покушение уже не в первый раз, потому что он в своих выступлениях переходит на личности и выражается нецензурно. Он мог себе позволить оскорбления и мат. И не только в отношении Алиева, но и других его приближенных. И это вызывало ярость", – говорит Юнус.

Однако он согласен с тем, что одна из целей покушения – запугать всех оппозиционеров: "Политика Ильхама Алиева, которую он проводит против инакомыслящих с первых дней прихода к власти – террора, репрессий, уничтожения, причем не только в переносном, но и прямом смысле, своих политических оппонентов, оппозиционеров. Самое громкое дело – убийство Эльмара Гусейнова в Азербайджане. В обязательном порядке арестовывали, даже была некая градация, кого по какой статье. Если ты верующий – пойдешь под уголовное дело как член "Аль-Каиды"* или иранский шпион. Такой человек, как я, изучающий армяно-азербайджанский конфликт – пойдет как армянский шпион (в начале меня обвиняли в шпионаже на Армению, затем в "неуплате налогов" за денежный перевод собственной жене), ну и, наконец, других привлекали как наркоманов".

13 августа 2015 года директор Института мира и демократии Лейла Юнус была осуждена на 8,5 года лишения свободы, а ее мужу, политологу Арифу Юнусу суд назначил 7 лет наказания. Они обвинялись в экономических преступлениях, в отдельное производство выделено обвинение в госизмене. Лейла и Ариф Юнусы отрицали свою вину. В декабре 2015 года в суде защита Лейлы и Арифа Юнусов просила вынести оправдательный вердикт по жалобе на приговор или назначить наказание, не связанное с лишением свободы, заявляя, что тюремное заключение они не переживут. Бакинский апелляционный суд смягчил наказание супругам, заменив реальные сроки лишения свободы на условное заключение. Власти выпустили тяжелобольных супругов из страны в апреле 2016 года, они выехали в Нидерланды.

Азербайджанская диаспора в Европе стала особенно активной в 2014 году, а репрессии начались в 2019 году. "После нашего с супругой ареста в 2014-2015 году значительная часть политической активности инакомыслящих переместилась в Европу. В Азербайджане практически не осталось независимых СМИ, либо они крайне осторожны. Почти такая же ситуация, как в России. В большом количестве стали появляться интернет-телеканалы, каналы блогеров. Самая большая неприятность для режима Алиева в том, что их активно слушают. Turan TV, OSMANQIZI и многие другие", – указал Юнус.

Он отметил, что с 2019 года власти Азербайджана стали применять "новую политику против инакомыслящих в Европе", которая состояла из двух частей. "С одной стороны – подкупы. Знаменитый "азербайджанский ландромат" – то, что всплыло с подкупом евродепутатов. И так же делают с блогерами. Вчерашние активные оппоненты режима вдруг ведут себя иначе. Даже те, кто был в тюрьме, оказавшись в Европе, начинают говорить, что Ильхам Алиев проводит реформы", – утверждает Ариф Юнус.

В публикации "Азербайджанский "ландромат" от 4 сентября 2017 года на сайте Центра по исследованию коррупции (OCCRP) содержится информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе. Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 26 апреля 2018 года большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию по докладу следственной группы. Представители Азербайджана выступили против резолюции, заявив, что доклад необъективен и составлен с целью шантажа. 15 мая 2018 года ПАСЕ ввела санкции против главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

Мирзали публично обличал попытки подкупа, рассказал Юнус. "Мирзали предлагали деньги, обычную взятку, чтобы он замолчал. И он об этом в своих передачах говорил и даже представил аудиозапись, на которой ему предлагали деньги. Суммы были небольшие – 3 тысячи евро, но с гарантией, что он их будет регулярно получать. В Нидерландах посольство Азербайджана предлагает 1-2,5 тысячи евро в месяц оппозиционерам за молчание", – указал политолог.

Против тех, кого не удалось подкупить, с конца 2019 года применяются репрессии и террор, сообщил он. "Тогда у нас появилась информация, что готовятся акты устранения руками наемных убийц (...) Этому есть доказательства", – отметил Юнус.

Ариф Юнус полагает, что угрозы Мирзали воспринимались французской полицией менее серьезно, чем аналогичные угрозы ему самому в Нидерландах: "Мы с женой проживаем в Нидерландах. С нами связалась полиция в конце 2019 года. Нам сообщили, что мы находились среди тех, на кого готовилось покушение, и с тех пор нас охраняют. Во Франции, как видно на примере Мирзали, другая ситуация. Эти угрозы воспринимались менее серьезно", – указал он.

Мирзали "использует мат" в своих видеоблогах, который вызван гневом против незаконных методов давления, отметил Юнус. "Когда ты в Европе, власти используют твоих родственников в Азербайджане в качестве заложников. Иногда блогеры прекращают свою деятельность после того, как их родственников в Азербайджане вызвали в полицию. В еще более грязных случаях власти устраивают интимные видео с кем-то из родственников в Азербайджане. Определенные лица, работающие на спецслужбы Ильхама Алиева, входят в доверие к кому-то из близких женского пола, вступают в связь, записывают это, а потом начинается шантаж. Этот метод был использован против Хадиджи Исмайловой. Надо отдать ей должное – она не прогнулась. Видео выставили. Были протесты, потом это видео убрали", – заключил Ариф Юнус.

На YouTube-канале MadeinAzerbaijan Мирзали содержится резкая критика представителей властей Азербайджана с обвинениями в коррупции, расхищении природных ресурсов страны, нарушении прав человека. При этом он сам и другие лица, выступающие в его эфире почти в каждом видео, критикуя власти, допускают неэтичные выражения и нецензурную брань, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Часть видеороликов посвящена семье президента Ильхама Алиева – его детям, жене, отцу Гейдару Алиеву. В частности, Мирзали приписывает им различные заболевания и аморальные поступки. Так, в одном из видео "Алиев перед каждым эфиром пьет виски – без виски не может выйти в эфир", которое было опубликовано пять месяцев назад со ссылкой на неназванного бывшего чиновника гость Мирзали блогер Турал Садыглы утверждает, что Ильхам Алиев страдает нервным заболеванием, и когда он напряжен, может успокоиться, только выпив виски. Сам Мирзали приходит к выводу, что жесты Алиева в ходе прямых эфиров вызваны воздействием алкоголя.

Азербайджанские правозащитники посоветовали объектам критики Мирзали обращаться в суд

Азербайджанские правозащитники считают, что, несмотря на нарушение Мухаммедом Мирзали этических норм, преследование его и тем более покушения на здоровье и жизнь за публикации недопустимы.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает более чем вероятным организацию покушений на Мирзали властями Азербайджана. "Первое, что приходит на ум, когда рассуждаешь о версиях покушений или готовящегося покушения на блогера Мухаммеда Мирзали – это то, что заказчиками атак на него являются власти Азербайджана. Почему? Да потому, что объектами его публикаций являются лично глава государства, члены его семьи, другие высокопоставленные лица – силовики, бывшие и действующие руководители SOCAR (государственная нефтяная компания)", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания Мирзали непозволительны с точки зрения этики и морали, указал Гасанов. "Я оставляю в стороне достоверность его утверждений и обвинений. Он прямо оскорбляет людей крайне неэтичными словами, выдвигает утверждения, касающиеся частной и даже интимной жизни. Это, конечно, недопустимо. Однако защищать честь, достоинство и репутацию надо законными средствами, следует обращаться в суды, правоохранительные органы. Но посылать киллеров для расправы над человеком за его высказывания – абсолютно недопустимо", – подчеркнул он.

Гасанов затруднился объяснить оппозиционную активность Мирзали по отношению к власти. "Мухаммед Мирзали был в Азербайджане молодым активистом партии Народного фронта Азербайджана, подвергался задержаниям, однажды был арестован в административном порядке. Потом он уехал за границу, и как критик власти стал известен уже там. Про его жизнь за рубежом и круг общения мне неизвестно", – сказал Гасанов.

Журналистка-расследователь и правозащитница Хадиджа Исмайлова также считает недопустимым физическую расправу над гражданами за их выражения. "Конечно, все что делает Мухаммед Мирзали – это неэтично. Это не журналистика. Я не смотрю его видео и никому не советую делать это. Но у всех есть право на выражение мнения, на критику. Он выражает критику таким способом и запретить это ему невозможно, а добиваться наказания можно только законными средствами", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исмайлова отметила, что оценивать достоверность расследований Мирзали сложно. "Расследования Мирзали заключаются в озвучивании им неких сведений. Он также предоставляет трибуну отдельным лицами, которые выступают с конкретными утверждениями. Но поскольку нет никакого фактчекинга, сложно говорить, насколько все это соответствует действительности. Возможно, отсутствие фактчекинга и привлекает этих людей на ресурс Мирзали", – отметила Исмайлова.

Заказчиками покушений на Мирзали могут быть власти, поскольку его "мишенью" являются именно руководители страны и представители правящей элиты, указала журналистка. "Конечно, каждый человек имеет право на защиту своей чести и достоинства, репутации. Однако в современном мире в государствах, считающих себя демократическими, принято, что у президентов, других руководителей, высокопоставленных должностных лиц, парламентариев должен быть больший иммунитет к критике. Они должны быть более терпимы к неприятным публикациям. Мы знаем много примеров, как в демократических государствах президентов, премьер-министров, силовиков, политиков очень жестко критикуют и даже ругают, обвиняют в преступных деяниях, однако они не требуют наказания своих хулителей. Да и в эпоху Интернета, социальных сетей – это бессмысленно, поскольку каждый имеет возможность высказаться публично. Те, кто не хочет оскорблений, должны формировать такую демократическую политическую культуру, что само общество будет отвергать деятелей, прибегающих в журналистской или блогерской деятельности к неэтичным выражениям", – сказала Исмайлова.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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