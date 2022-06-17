ИСБР призвал власти Азербайджана прекратить преследования активистов за рубежом

17 июня 2022, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании". В частности, в заявлении указано на очередную попытку убийства блогера Мухаммада Мирзали.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционный азербайджанский блогер Мухаммед Мирзали, проживающий во Франции, подвергся 14 марта 2021 года нападению неизвестного, который нанес ему несколько ножевых ранений. Мирзали был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правозащитники обвинили в нападении власти Азербайджана, заявили о серии подобных инцидентов и призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать эти происшествия.

Еще одно покушение на Мухаммада Мирзали было совершено 14 июня во Франции, сообщил азербайджанский Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР).

"Два предполагаемых киллера были задержаны 14 июня 2022 года на территории Франции. В автомобиле с польскими номерами, которым они управляли, было обнаружено огнестрельное оружие, в GPS навигаторе был вбит адрес, по которому проживает блогер в городе Нант. А в телефонах у них также были обнаружены фотографии Мирзали. На блогера Мирзали уже дважды совершались покушения. Первое было в 2020 году с применением огнестрельного оружия. Тогда из-за промаха киллера блогер получил легкое ранение в плечо, выпущенные четыре пули преимущественно попали в автомобиль. Второе покушение было в 2021 году с помощью холодного оружия. Нападавшие нанесли ему 16 ножевых ранений и пытались отрезать блогеру язык. Он тогда попал в больницу и длительное время лечился", - говорится в заявлении организации, поступившем "Кавказскому узлу".

О покушении на Мухаммада Мирзали написал также комментатор под постом блогера "Кавказского узла" "Ветер с Апшерона". "В городе Анже французская полиция арестовала двух киллеров из Азербайджана (один с паспортом Азербайджана, другой - "молдавский" азербайджанец), которые ехали убивать блогера Mahammad Mirzali, живущего в Нанте. Это уже третья попытка убить Мирзали...", - написал lean #.

ИСБР считает, что заказчиками всех трех попыток покушения являются "высокопоставленные представители правящей элиты Азербайджана, считающие себя оскорбленными публичными выступлениями блогера" на его страницах в соцсетях. Общая аудитория Мирзали в Youtube и Facebook насчитывает около 500 тысяч подписчиков. ИСБР серьезно обеспокоен всплеском "незаконных экстерриториальных репрессий, организованных правящей элитой Азербайджана против своих критиков, проживающих в политическом изгнании в Европе", говорится в документе.

"Так, совсем недавно, в апреле текущего года, подвергся жестокому нападению проживающий в Швейцарии блогер Манаф Джалилзаде, избивающие его незнакомцы азербайджанского происхождения (озвучивали угрозы и требования на азербайджанском языке) требовали прекращения критики властей и принесения публичных извинений на камеру, угрожая при этом, что в случае непрекращения деятельности его в следующий раз убьют", - сказано в заявлении ИСБР.

Кроме того, в течение последних двух недель на территории Германии неизвестные установили слежку за блогерами Туралом Садыглы и Орханом Агаевым, в связи с чем последние обратилась в правоохранительные органы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

"С начала года оба блогера (Сыдыглы и Агаев) также получали многочисленные угрозы физической расправы. Ранее на территории Германии совершались нападения на блогеров Рафаэля Пириева и Габиля Мамедова, которые также в резкой форме критиковали власти Азербайджана. За последние годы экстерриториальные незаконные карательные меры против критиков властей Азербайджана были осуществлены на территории Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Украины, Грузии, Турции и России", - сказал Гусейнов.

ИСБР призывает власти указанных стран "провести тщательное и эффективное расследование всех случаев преступлений, направленных против блогеров в изгнании, и предоставить им эффективную защиту от незаконного политически мотивированного репрессивно-карательного преследования властями Азербайджана".

Родители азербайджанского политэмигранта и блогера Турала Садыглы 1 июня вышли на акцию протеста перед зданием президентской администрации в Баку, но полицейские не позволили им провести ее. Жизнь резко критикующего власти Азербайджана блогера находится в опасности, заявили его родители.

ИСБР также призвал комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович, генерального докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенса Йенсена, а также содокладчика мониторингового комитета ПАСЕ Стефана Шеннаха и Яна Лиидел-Грейнгера потребовать от властей Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование всех своих критиков, как в изгнании, так и в Азербайджане".

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) также сообщила о задержании 12 июня во Франции двух человек, подозреваемых в покушении на Мирзали.

"Французская полиция арестовала двух подозреваемых наемных убийц 12 июня на платной автомагистрали недалеко от Анже, в 90 километрах к востоку от Нанта, города на северо-западе, где сейчас живет Мухаммед Мирзали - яростный критик президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБГ.

По данным организации, один из подозреваемых - азербайджанец, он был вооружен пистолетом. Другой - гражданин Молдавии турецкого происхождения. "Оба ездили на автомобилях с польской регистрацией, и у обоих был адрес Мирзали в качестве пункта назначения в их GPS-навигаторах", - сказано в сообщении РБГ.

По мнению главы отдела РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, "все указывает на то, что это была еще одна попытка убить Мухаммеда Мирзали". "Из-за рубежа была направлена группа боевиков для преследования блогера, получившего политическое убежище во Франции из-за его критики Ильхама Алиева. Это дело должно быть рассмотрено на самом высоком государственном уровне", - заявила она.

РБГ также напоминает, что после второго покушения во Франции были арестованы четверо мужчин: трое - из Азербайджана и один - из Грузии, им предъявили обвинения в "покушении на убийство организованной группой".

Блогер Турал Садыглы утверждает, что неоднократно получал угрозы из-за своих публикаций. "На протяжении нескольких лет мной получено около 50 угроз как с фейковых профилей в социальных сетях, так и со стороны лиц, представившихся как представители криминального мира. В принадлежащих им профилях были фото автоматов и пистолетов", - заявил Садыглы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в последнее время угрозы стали "превращаться уже в реальную опасность", и потому он перебрался в Великобританию.

"В прошлом месяце по адресу, по которому я проживаю в Германии, приходили четверо неизвестных. Расположившись возле моего дома, они примерно в течение десяти дней наблюдали за ним, расспрашивали обо мне соседей. Также они, посещая близлежащие кафе и рестораны, собирали сведения обо мне. И когда их просили представиться, они говорили, что они граждане Грузии азербайджанского происхождения, приехавшие, чтобы ознакомиться с красотами Германии. Они, вероятно, полагали, что в связи с предстоящей 22 мая встречей в Брюсселе лидеров Азербайджана и Армении я приеду в Бельгию для проведения акции и оттуда заеду также в свой дом в Германии. Но меня предупредили об угрозе", - заявил блогер.

Как утверждает Садыглы, его преследователи были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в кафе и ресторанах, и в полиции знают о них.

Блогер Мирзали оказался недоступен для комментариев.

Власти Азербайджана не прокомментировали заявления ИСБР и РБГ.

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Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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