Эльшан Мустафаоглу. Фото https://www.salamnews.org/ru/news/read/155991/teolog-elshan-mustafaoglu-zaderan-sotrudnikaminbspmnbnbsp/

24 июня 2022, 15:33

Теолог Эльшан Мустафаоглу освобожден досрочно в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Азербайджане удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении шиитского теолога Эльшана Мустафаоглу, отбывавшего срок по делу о шпионаже в пользу Ирана, и теолог отпущен из-под стражи.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2016 года суд в Баку признал Эльшана Мустафаоглу виновным в шпионаже в пользу Ирана и назначил ему 10 лет лишения свободы. Мустафаоглу занимал пост заведующего сектором Управления мусульман Кавказа, в 2014 году он был задержан по подозрению в госизмене. По версии следствия, в 1992 году он был завербован в Иране местными спецслужбами. Сам Мустафаоглу не признал вины и заявлял о фальсификациях в деле.

Эльшан Мустафаоглу 23 июня вышел на свободу, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла. По ее данным, суд удовлетворил прошение теолога о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении после отбытия трех четвертей срока наказания.

Информацию об освобождении Мустафаоглу подтвердила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» и супруга теолога Вюсаля Мустафаева. «Да, мой муж Эльшан Мустафаолу на свободе. Он досрочно был освобожден решением суда. Мы очень рады его освобождению», - сказала Мустафаева. Связаться с самим Мустафаевым корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось.

Координатор Союза За свободу политзаключенным Азербайджана и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов назвал отрадным освобождение теолога. «С самого начала у нас возникли большие сомнения в достоверности обвинения. Последующее изучение дела Мустафаоглу подтвердило, что обвинения были надуманными и он стал очередной жертвой в очередной кампании репрессий против верующих-шиитов. Мы признали его политзаключенным. Досрочное освобождение Мустафаоглу не может не радовать. Невиновный человек избавлен от еще 2,5 года тюремного срока. Мы настаиваем, что и все другие политзаключенные из наших списков должны быть освобождены. Главное, чтобы они вышли на свободу. А в последующем, конечно, все они должны быть полностью оправданы», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла»

Адвокат Мустафаоглу Афган Мамедов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что обвинения в адрес его подзащитного выглядели особенно нелепо с учетом авторитетности Мустафаоглу в обществе. "Эльшан Мустафаоглу имеет ученую степень кандидата наук по истории философии, он вел религиозные телепередачи на общественном телевидении, частном телеканале ANS, возглавлял НПО "Духовная чистота", до ареста был завсектором в управлении мусульман Кавказа", – пояснил защитник.

В октябре 2016 года Эльшан Мустафаоглу был включен в список 166 политзаключенных, составленный Институтом мира и демократии, Центром мониторинга политзаключенных и общественным альянсом "Азербайджан без политзаключенных".

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Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* В России деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена судом.

Примечание:

"Правозащитники сочли суровым наказание для религиозных активистов в Азербайджане",  "Полиция пресекла акцию протеста родителей политэмигранта Турала Садыглы в Баку", "Политзаключенные Рустамов и Садыгов рассказали о последствиях голодовок в заключении".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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