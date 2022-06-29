Азербайджанские правозащитники поддержали требование освободить Эльчина Мамеда

29 июня 2022, 02:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитник и журналист Эльчин Мамед, объявивший голодовку в азербайджанской тюрьме с требованием освободить его, изолирован от других заключенных, сообщила его мать. В деле Мамеда есть все признаки фальсификации, необходимо прекратить его преследование, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая Мамед объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына. После просьбы правозащитников о его помиловании 10 мая Мамед прекратил голодовку в колонии. Юридических препятствий для помилования Эльчина Мамеда нет, это зависит от политической воли президента, констатировал правозащитник Намизад Сафаров. 27 июня Мамед в преддверии рассмотрения в судах его обращений об условно-досрочном освобождении (УДО) вновь объявил голодовку. Он не верит в справедливость судов и написал обращения об отказе от азербайджанского гражданства и предоставлении ему политического убежища в одной из стран Евросоюза.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

Мать Эльчина Мамеда Рахиля Мамедова 28 июля встретилась с начальником колонии, в которой отбывает наказание ее сын. "Начальник колонии признал, что Эльчин проводит голодовку. Чтобы изолировать Эльчина от других заключенных его поместили в карцер. Начальник объяснил это отсутствием других отдельных помещений в колонии. Он утверждал, что Эльчин под наблюдением, и в случае необходимости ему будет оказана медицинская помощь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рахиля Мамедова рассказала, что Эльчин требует освободить его, а также отказывается от азербайджанского гражданства и просит предоставить ему политическое убежище в одной из европейских стран. "Эльчин просто разуверился в азербайджанских судах, которые принимали в отношении него предвзятые решения, и государстве, которое не защищает его", - отметила она.

Рахиля Мамедова обеспокоена за здоровье сына из-за наличия у него серьезных заболеваний. «Голодовка может навредить его здоровью», - считает она.

Мать заключенного рассказала, что сын не пришел на встречу с ней. «Очевидно, он не хочет, чтобы я видела его болезненное состояние и просила прекратить голодовку. В прошлый раз, в мае, он прекратил акцию после моих уговоров. Я ему говорила, что скоро помилование и надо дождаться акта, может быть, его освободят. Но, к сожалению, Эльчина помилование не коснулось. Он не верит, что на предстоящих судебных заседаниях будет удовлетворено его просьба об условно-досрочном освобождении», - рассказала Рахиля Мамедова.

27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 213 человек, в том числе более 20 человек из списка политзаключенных. В частности, среди них сторонник оппозиции Салех Рустамов, журналисты Афган Садыгов и Бахруз Алиев, член ПНФА Паша Умудов и 19 осужденных по "гянджинскому делу". Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Мамед провел в тюремном заключении два года три месяца и по закону имеет права на условно-досрочное освобождение, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамеда Фариз Намазлы. «Правовые возможности для освобождения Эльчина Мамеда еще есть. 13 июля Верховный суд Азербайджана рассмотрит нашу кассационную жалобу на отказ в УДО в связи с отбытием одной трети срока наказания. Но, вопрос может быть решен до этого. Дело в том, что на 1 июля назначено заседание в Сабунчинском районном суде Баку по нашему обращению на УДО в связи с отбытием уже половины срока наказания. Правда, администрация колонии выдала негативную характеристику. Однако она носит субъективный характер. Суд вправе принять отличное решение, на основе собственного заключения по результатам объективного разбирательства», - отметил адвокат.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов убежден, что Мамеда осудили по сфабрикованному обвинению из-за его правозащитной деятельности. "Мы изучали дело Мамеда, проводили мониторинг судебных процессов. Очевидно, это сфабрикованное дело. Мамеда обвинили в краже драгоценностей и незаконном хранении боеприпасов. Обвинение в краже весьма странное. Жалобу на кражу подала женщина, которая ранее просила Мамеда о правовой помощи. Непонятно, зачем она приходила к правозащитнику в драгоценностях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Драгоценности и патроны к пистолету были обнаружены в арендуемом Мамедом помещении, отметил Гасанов. В суде владелец помещения признал, что он мог заходить в помещение в отсутствие Мамеда и других членов возглавляемого им НПО. Значит, у владельца был еще ключ, и драгоценности могли туда подложить сами правоохранители. Помимо того, женщина, которая пожаловалась на Мамеда, ранее пыталась оклеветать и другого журналиста - Анара Мамедова», - сказал он.

Ранее редактор сайта Criminal.az Анар Мамедов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что указанная женщина на него также подавала жалобу в полицию. "Ее жалобу использовали как повод для вызова меня в полицию и оказания давления. Правда, ее жалоба не вызвала правовых последствий. Но все равно это использовалось для давления на меня в связи с журналистской работой", - заявил Мамедов.

В Азербайджане обвинение в незаконном хранении оружия нередко применяется против критиков власти, отметил Гасанов. «В разное время по этому обвинению были осуждены журналист Парвиз Гашимли, бывший министры внешнеэкономических связей Ниджат Гулиев. Когда было затеяно большое уголовное дело против активистов Nida, то первых трех задержанных привлекли к ответственности за изготовление «коктейлей Молотова». А потом дело переквалифицировали в «организацию массовых беспорядков». Обвинение в незаконном обороте оружия присутствовало и в «Нардаранском деле». А статью «кража» в деле Мамеда можно считать «креативом» следователей. Дело в том, что статья «незаконное хранение оружия» предполагает наказание до трех лет лишения свободы, и чтобы создать основу для большего срока, надо было придумать еще одну статью», - считает лга.

Правозащитники признают Мамеда политзаключенным, отметил он. «Его требование об освобождении вполне законное. Он вовсе не должен был находится в заключении», - полагает Гасанов.

Статьи о незаконном хранении оружия наряду со статьей о незаконном обороте наркотиков, хулиганстве, вымогательстве путем угроз, причинении потерпевшему телесных повреждений является распространенным обвинением в преследовании журналистов, блогеров и активистов, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета против пыток и репрессий юрист Намизад Сафаров.

«Следователи [...] не утруждая себя разработкой правдоподобных версий и сбором хоть как-то похожих на правду доказательств», - сказал он.

Сафаров считает, что Мамед осужден по надуманным обвинениям. «Суды должны были его оправдать или хотя бы смягчить ему наказание, выпустить по УДО. Я уверен, что в будущем Европейский суд по правам человека признает неправомерным его арест и назначит ему компенсацию», - сказал он.

Комментариями Пенитенциарной службы Азербайджана относительно голодовки Мамеда и его требований "Кавказский узел" не располагает.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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