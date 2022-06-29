Старейшины попытались примирить семьи участников драки в Ботлихе

29 июня 2022, 20:17

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Между семьями участников массовой драки в Ботлихе, в результате которой был убит человек, начаты переговоры о примирении, но примирения стороны пока не достигли, сообщили районные власти.

Как писал "Кавказский узел", ночью 27 июня не менее четырех человек пострадали в ходе массовой драки в селе Ботлих, один из пострадавших умер. Один из пострадавших - брат убитого находится в тяжелом состоянии. Четверо подозреваемых были объявлены в розыск. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, которая случилась во время игры в футбол, проинформировало МВД по Дагестану. Все участники конфликта являются дальними родственниками, сообщил представитель администрации Ботлихского района.

Участников драки следует найти и сурово наказать, призвали пользователи мессенджера под публикацией МВД республики об инциденте.

О том, что процесс примирения между семьями участников массовой драки в Ботлихе начат по инициативе джамаатов соседних сел, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил источник в райадминистрации. Пока конфликт ещё не разрешён, добавил источник.

Видео о начале процесса примирения сегодня опубликовано в Telegram-канале «Mash Gor». На нем видно, как сначала по горной дороге, потом по улицам села идет большая толпа мужчин. Возглавляют ее несколько старцев в папахах. Следующие кадры сняты во дворе домовладения. В центре толпы под песнопения и хлопание руками пожилые мужчины исполняют обряд массового зикра.

Зикр - молитва с повторением имени бога, ставящее своей целью введение человека в состояние мистического транса, ощущение постоянного божественного присутствия. Зикр совершается индивидуально и коллективно. Иногда исполнение зикра сопровождается танцем, кружением, монотонной музыкой с резкими сменами ритма. Исполнитель зикра совершает особые ритмизированные движения, принимает определенную молитвенную позу (джалса), контролирует дыхание так, чтобы движения совершались в строгом соответствии с произнесением формулы зикра, говорится в справочной статье «Кавказского узла» о зикре.

«Старейшины дагестанских сёл идут примирять две семьи. Сын одной из них погиб в массовой драке из-за футбола в Ботлихе. Решить его [конфликт] пришли старейшины соседних сёл. Они устроили переговоры между Далгатовыми и Алиевыми, чтобы больше не проливалась ничья кровь. Пока что потерпевшие не согласились помириться и попросили дать им время подумать», - говорится в подписи к этому видео. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, вчера, 28 июня, один из подозреваемых в участии в массовой драки в Ботлихе, объявленный в розыск, явился в полицию. Он дал показания о своей непричастности, после чего был отпущен. Мужчина пришел в больницу к пострадавшим, чтобы объясниться, но был ранен ножом одним из родственников потерпевшей стороны, сообщило МВД Дагестана, отметив, что подозреваемый в нападении задержан.

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