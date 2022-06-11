Позиция муфтията о драке из-за поцелуя в Махачкале вызвала споры в соцсети

11 июня 2022, 09:11

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Житель Дагестана, сделавший замечание паре, которая целовалась на людях в махачкалинском торговом центре, не должен был вступать в драку, и в целом такие замечания нужно делать доброжелательным тоном, заявил председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов. Часть пользователей сети заявила, что жесткая реакция способствует защите традиций, а их оппоненты осудили насилие.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня в интернете распространилось видео драки в торговом центре Махачкалы. Из него следует, что стоявший на эскалаторе мужчина наклонился и поцеловал девушку, которая стояла на ступеньку ниже него. Несколькими ступеньками выше на эскалаторе ехал мужчина, который после того, как пара начала целоваться, подошел к ним. Затем, когда все трое спустились с эскалатора, девушка прошла вперед, а между мужчинами началась драка. Часть пользователей сети тогда поддержала мужчину, который сделал замечание парню за публичный поцелуй, другие сочли излишне жесткой реакцию на поведение молодой пары.

9 июня на YouTube-канале* муфтията Дагестана был выложен ролик на кадрах которого председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов высказался по поводу случая о конфликте после поцелуя на людях в одном из торговых центров в Махачкале.

Майранов заявил, что жители Дагестана должны быть терпеливыми и когда замечают поступки людей, которые не соответствуют местным обычаям, во-первых, должны учитывать, что на дворе эпоха глобализации и информационных технологий, и что любой конфликт может мгновенно стать достоянием внимания широкой публики. А это, в свою очередь, может повлиять на сознание еще более широких масс.

"Мы не должны быть равнодушными, когда перед нами происходит что-то неправильное, что-то порицаемое, и не должны молчать. <…> Мы должны учитывать, что делая замечания окружающим, мы должны быть максимально тактичными, максимально мягкими и доброжелательными. Ни в коем случае мы не должны своей агрессией усугубить и так нелегкую ситуацию", – сказал в частности на кадрах видео Майранов.

К 09.00 мск 11 июня этот ролик набрал 3,1 тысячу отметок "нравится" и 854 комментария. Часть их авторов высказала противоположное мнение.

"Я считаю правильным. Это действие дошло до драки, и общественность видела это. За то может и задумаются многие, больше не повторят, и мысленно не допустят", – написала Саминат Шахбанова.

"Я рад и благодарен этому парню, который сделал замечание и вырубил. Брат ты большой молодец побольше бы таких, как ты", – заявил Hamz Hamza.

"Тот, кто вмешался, сделал замечание – настоящий мужчина. Я не хочу, чтобы мои дети видели такое. Общество портится с каждым днём, сегодня они только целуются", – отметил пользователь с ником 05 women.

"Муж с женой даже у себя дома при детях не целуются, а тут при людях. Нельзя так делать, нас так учили и мы должны придерживаться этих норм", – подчеркнул пользователь с ником Readle05.

"Пока мы, таким образом, реагируем на подобное поведение, у нас ещё есть надежда сохранить остатки морали и нравственности. Когда мы начнем заявлять о том, что это мое личное дело и окружающие согласятся с этим, мы потеряем себя! Благодарность парню за неравнодушие", – написал пользователь Мирумир.

Другая часть комментаторов сочла мнение имама правильным. "Нам всем надо помнить, что остерегать от порицаемого – это наше общее дело. И каждый из нас должен в первую очередь следить за собой и только потом тактично, с терпением призывать к благому, с искренним намерением", – написал Шахбан Курбанов.

"Спасибо за такую речь, всё правильно сказано", – высказала схожее мнение Айза Магомедова.

Видео с высказываниями имама Мухаммада Майранова по поводу конфликта после поцелуя на людях в одном из торговых центров в Махачкале также было размещено 10 июня в соцсети "ВКонакте", в группе "Голос Дагестан" на которую подписаны около 128 тысяч пользователей. К 09.00 мск 11 июня эта запись набрала 368 отметок с реакцией пользователей и 594 комментария. Часть их авторов также высказалась скептически.

"Парень красавчик, что ему морду набил", – считает Лейла Идрисова.

"Что это было? Что за двусмысленная речь?" – спросил пользователь Rashidat Cosmetics.

"Майранов не перестает удивлять", – заявил Камал Магомедов.

Другие комментаторы встали на сторону имама.

"Люди, хватит грубить друг другу. Особенно поражает, как незнающий упрекает знающего", – написал Самир Алиев.

"Муфтий порицает тоже инцидент этот. Просто говорит, что драться не следовало, они же не могут сказать "деритесь", – считает Заур Завуров.

"Как он прав. Сами по углам целуются, а потом что-то говорят другим", – заявила Гюльнара Мирзалиева.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июня видео с туристкой в купальнике вызвало споры о дресс-коде в Дагестане. Часть пользователей сети заявила, что властям Дагестана следует принять закон о форме одежды и правилах поведения туристов. Их оппоненты указали, что требования, предъявляемые к туристам, не соблюдают и сами местные жители.

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