Пользователи Telegram осудили участников массовой драки в Ботлихе

28 июня 2022, 01:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участников массовой драки в дагестанском селе Ботлих, во время которой один человек погиб и не менее четырех пострадали, следует найти и сурово наказать, заявили пользователи мессенджера, комментируя сообщение МВД по Дагестану о розыске четырех подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", ночью 27 июня не менее четырех человек пострадали в ходе массовой драки в селе Ботлих, один из пострадавших умер. Четверо подозреваемых объявлены в розыск. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, которая случилась во время игры в футбол, проинформировало МВД по Дагестану.

Пользователи Telegram, комментируя сообщение МВД по Дагестану о розыске четырех человек, осудили участников драки. По данным на 00.30 мск 28 июня пользователи оставили под ним 364 комментария.

"Как же можно было так испортить себе жизнь... Ну повесь грушу и бей, пока есть силы, всю энергию и агрессию на нее выплескивай. Кто-то на войне погибает героически, а кто-то от рук человека, которому и своя и чужая жизнь не важна", - написала Анна.

"Умейте держать себя в руках и не пытайтесь кому-то что-то доказать. Потом сидят всю молодость за решёткой из-за глупого конфликта интересов", - согласился Elf Elf.

"Из-за мячика убивают друг друга. Вот вам и мудрый Дагестан", - посетовал Махач.

"Это всё крайне печально для нас, мусульман. Такое не должно происходить между братьями из-за какой-то игры", - считает No Face.

"Если б на мать или на сестру или на тухум задели, я б понял... но играть и убить человека, и других покалечить", - поддержал его Заур. Он призвал "всех четырех поймать и дать по 20 лет тюрьмы". "Вот тогда поймут", - написал пользователь.

Авторы комментариев призвали участников сдаться полиции. "Натворили дел, отвечайте за свои действия как мужчины", - написал Наза Наза.

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