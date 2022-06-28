Участник массовой драки в Ботлихе помещен в реанимацию

28 июня 2022, 17:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Брат убитого в ходе массовой драки находится в тяжелом состоянии. Все участники конфликта являются дальними родственниками, сообщил представитель администрации Ботлихского района.

Как писал "Кавказский узел", ночью 27 июня не менее четырех человек пострадали в ходе массовой драки в селе Ботлих, один из пострадавших умер. Четверо подозреваемых объявлены в розыск. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, которая случилась во время игры в футбол, проинформировало МВД по Дагестану. Участников драки следует найти и сурово наказать, призвали пользователи мессенджера под публикацией МВД республики.

В больнице остаются трое пострадавших в массовой драке с применением оружия, произошедшей в Ботлихе в ночь на 27 июня, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Ботлихского района.

"Состояние у двоих стабильное, чувствуют себя они хорошо. Но пока еще находятся в отделении хирургии. Третий находится в реанимации, у него тяжелое состояние. Это брат убитого", - отметил сотрудник районной администрации.

По его словам, все участники конфликта являются между собой родственниками."Они друг другу двоюродные, троюродные братья. Вообще они все с одного села Чанко, просто кто-то из них уже переехал и живет в Ботлихе", - пояснил собеседник.

Наличие родственных связей между разыскиваемыми и пострадавшими подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и в республиканском Следственном управлении СКР.

"Драка произошла на почве возникших личных неприязненных отношений. По предварительной данным, конфликт произошел после футбольного матча. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются", - отметили в ведомстве.

Во время матча районной лиги по мини-футболу "какой-то остроты не было", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей. "Скорее всего, (конфликт произошел) после игры. Как это бывает у молодых людей, слово за слово, а затем кто-то не вытерпел высказанного оскорбления. И все выплеснулось в то, что произошло", - предположил сельчанин.

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