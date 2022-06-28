Один из подозреваемых по делу о массовой драке в Ботлихе ранен в больнице

28 июня 2022, 23:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предполагаемый участник массовой драки в селе Ботлих, объявленный в розыск, явился в полицию, дал показания о своей непричастности, после чего был отпущен. Мужчина пришел в больницу к пострадавшим, чтобы объясниться, но был ранен ножом одним из родственников потерпевшей стороны, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ночью 27 июня не менее четырех человек пострадали в ходе массовой драки в селе Ботлих, один из пострадавших умер. Четверо подозреваемых были объявлены в розыск. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, которая случилась во время игры в футбол, проинформировало МВД по Дагестану. Участников драки следует найти и сурово наказать, призвали пользователи мессенджера под публикацией МВД республики. Брат убитого в ходе массовой драки находится в тяжелом состоянии. Все участники конфликта являются дальними родственниками, сообщил представитель администрации Ботлихского района.

Один из четырёх разыскиваемых по подозрению в совершении преступления, произошедшего в селении Ботлих, явился в полицию, сообщило сегодня в своем Telegram-канале МВД по Дагестану. Разыскиваемый сам пришел в отдел полиции, сообщил о том, что его на месте преступления не было, после чего был опрошен в установленном порядке и отпущен. Розыск остальных участников инцидента продолжается, уточнило МВД.

В ролике, опубликованном МВД, мужчина рассказал, что его родственник поздно вечером 27 июня попросил у него машину, чтобы поехать в Ботлих. Мужчина дал ему машину. "Утром мне позвонили и сказали, что в ходе драки он скончался… Потом мне начали мои друзья фотки отправлять, что меня разыскивают, поэтому узнал по фотографиям, что я в розыске", - заявил мужчина.

Этот 33-летний мужчина является владельцем одного из двух автомобилей, попавших в записи камер видеонаблюдения, зафиксировавших сам инцидент, уточняется в сообщении МВД. "Когда владелец автомобиля узнал о том, что произошло, то решил скрыться от правоохранителей, в связи с чем и был объявлен в розыск. Но, осознавая свою непричастность, одумавшись, сам явился в полицию", - сказано в сообщении ведомства.

Однако этот мужчина после того, как был отпущен из отдела полиции, решил объясниться с родственниками пострадавших и направился в больницу, где на лечении находятся участники драки. Но один из родственников пострадавших, убежденный в его виновности, нанёс уже извинившемуся мужчине ножевое ранение в область бедра. Раненому потребовалась операция, сообщило МВД, отметив, что подозреваемый в нападении задержан и доставлен в отдел полиции.

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